Sem apoio formal, atletas de Londrina 'lutam' para disputar torneio de kickboxing

O Campeonato Paranaense de kickboxing, promovido em Corbélia, na Região Metropolitana de Cascavel, no oeste paranaense, atraiu mais de 300 atletas nos dias 9 e 10 de abril. Mas o que pouca gente sabe é que, para trazer as vitórias na bagagem, alguns esportistas de Londrina tiveram que literalmente lutar - não somente contra os adversários, mas também com a falta de investimentos e as dificuldades da viagem.

David Silveira é personal trainer e bicampeão pan-americano de kickboxing, porém o seu extenso currículo não lhe garante os incentivos necessários para participar dos campeonatos nacionais e estaduais. Proprietário da academia Fábrica de Campeões, o lutador, além de pagar os seus custos de viagem, estadia e alimentação para competir, é colaborador do projeto Servir Sempre, que leva o esporte a crianças e adolescente do assentamento Aparecidinha (zona norte de Londrina). Junto com Andersom Mafra, instrutor do projeto, e Carlos Silva, atleta apoiador e proprietário da academia Pé Vermelho, Silveira faz questão de mostrar que há esperança no esporte, apesar dos pesares.

"O que eu estou fazendo é para dar oportunidade a eles. Eu sou adotado, tenho uma história de vida bem parecida com a deles e eu abracei as oportunidades que deram pra mim e consegui vencer na vida", diz.

Sem nenhum apoio formal, a van, levando os 11 atletas (quatro da academia Pé Vermelho, quatro da academia Fábrica de Campeões e três do projeto Servir Sempre) e alguns familiares, partiu em direção a Corbélia, em busca do pódio. Na bagagem, trouxeram oito medalhas de ouro, uma de prata e dez classificações para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá em 16 de junho, em Vitória (ES).



Treinando há quase um ano no Servir Sempre, Erick Marley, de 12 anos, conhecido como Baianinho, conseguiu o ouro na categoria Point fight. Já Nicole Rodrigues, 14, com seis meses de treinamento alcançou a primeira colocação na categoria Kick light. Estevam, 16, outro participante do projeto, ficou em quarto lugar na categoria Light Contact. Continua depois da publicidade

A lutadora Fernanda Circhia também subiu ao primeiro lugar do pódio na modalidade Point Fight, além de alcançar o quarto lugar no Kick Light. Murilo Poltronieri, de 14 anos, conseguiu o primeiro lugar no Point Fight e o quarto no Light Contact. Fabio Araújo chegou à quarta colocação na modalidade Light Contact. Angelo Cantizani conseguiu um Ouro no Low Kicks. Galeno Miguel de Oliveira Neto subiu à primeira posição do pódio na categoria Low Kicks. O professor Carlos Silva conseguiu a prata no Point Fight.

David Silveira venceu na modalidade Kick Light, conseguindo o ouro e a classificação para o Campeonato Brasileiro.









Chegada a Corbélia





Mesmo com o cansaço e as dificuldades, a viagem a Corbélia foi feita em clima de festa. Saindo de Londrina na madrugada de sábado, às 2h, e chegando ao destino às 8h, os atletas estavam animados e ansiosos para participarem da competição, que, para muitos, foi uma experiência inédita.



"Depois da primeira viagem de vinda da Bahia, o Baianinho nunca havia saído de Londrina. Pensa num 'piá' ligado no 220V", comenta Mafra.

Após as lutas do dia, que aconteceram das 13h às 23h, a equipe deixou Corbélia de van e foi em direção a Cascavel, onde estavam alocados. Devido à falta de estrutura de Corbélia para um evento desta magnitude, o grupo encontrou dificuldade em achar casas e hotéis nas proximidades.



"A viagem toda foi muito cansativa. Corbélia é uma cidade linda, porém o evento foi maior que ela podia comportar e não havia mais hotéis disponíveis. A organização disponibilizou alojamento para os atletas, mas, como estávamos com algumas crianças, optamos por alugar uma casa em Cascavel, o que dificultou muito a logística, forçando toda a equipe a ficar o dia todo no ginásio no sábado", revela Carlos Silva, faixa marrom de Kickboxing e aluno do David Silveira.



Nem mesmo o estresse da viagem pôde apagar os momentos de diversão. Fernanda Circhia diz que o clima familiar e de descontração ajudou a conter a ansiedade antes das primeiras lutas.



"Viajar com as crianças é super tranquilo. Nós nos divertimos muito. São vários atletas de idades e vivências diferentes. Nossa equipe se dá muito bem. Todos fazem o possível para ajudar uns aos outros. Antes de lutar, já vão fazendo aquecimento juntos, dando dicas, dando força, tudo que pode ajudar. Todos conversam e trocam ideias também. Nós sempre falamos que somos uma família", diz Circhia.



"Tivemos o momento de convivência, fazendo a comida, todos comendo juntos", complementa Mafra.



Após descansaram, a equipe voltou à cidade sede da competição para a o restante dos atletas competir. Saíram domingo à tarde de Corbélia e chegaram a Londrina na madrugada de segunda-feira.







Projeto Servir Sempre





Se conseguir apoio em causa própria já é difícil para atletas profissionais, angariar alguma ajuda para um projeto social que visa o desenvolvimento de atletas periféricos parece ser quase impossível. Vendo talentos sendo desperdiçados por falta de amparo, Andersom Mafra idealizou o Servir Sempre, que atualmente conta com apoio da academia de David Silveira e Carlos Silva.



Silveira conta que o Servir Sempre consegue alguns incentivos, o que facilita no treinamento dos adolescentes do projeto. Segundo ele, o delegado da CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing) no Paraná, Fábio Galvão, e o presidente nacional, Paulo Zorello, doam equipamentos velhos que não servem para lutas formais, mas que ajudam no treinamento na comunidade. Os apoiadores ainda não cobram a inscrição e a filiação para as crianças participarem dos campeonatos, a fim de incentivá-las a não saírem do esporte.

Mesmo com todas os percalços, Mafra sabe da importância que o projeto tem na vida dos jovens atletas em ascensão e de suas famílias. O instrutor descreve com orgulho o motivo de ajudar na construção dos sonhos dos adolescentes.

"Eu vejo esse avanço pela força de vontade dessa criançada e a oportunidade que eles estão tendo, que é o diferencial. E Deus, que tem trabalhado pessoas para nos ajudar, como o David Silveira, o Carlos e a Fernada Circhia, que têm nos ajudado. Em tudo vemos oportunidade e presença de Deus", encerra.

Se depender da vontade de Silveira, o Servir Sempre não vai seguir se resumindo à zona norte. O bicampeão pan-americano tem ambição de ampliar a rede de apoio a atletas iniciantes.



"Essas viagens são uma experiência para as crianças que moram na periferia, por estarem em contato com atletas de alto rendimento. O meu intuito até o final do ano é abrir mais quatro projetos desse e formar mais campeões dentro e fora do ring e levar essa mulecada para lutar, ao invés de ficar na rua fazendo bagunça", completa.







Cria do Servir Sempre