Marca de Senna vai estampar carros da McLaren permanentemente

Quem olhar os carros da McLaren a partir de sexta-feira (27) vai notar algo diferente. Isso porque a marca do ex-piloto brasileiro Ayrton Senna passará a estampar de forma permanente os veículos depois do primeiro dia dos trabalhos do tradicional Grande Prêmio de Mônaco de F1.

A homenagem será para relembrar o piloto que fez história em Mônaco. Além de ser o detentor do maior número de poles faturadas no circuito, o tricampeão mundial de Fórmula 1 ainda é o recordista de vitórias naquele país, com seis conquistas. O brasileiro venceu as edições de 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993.

Senna venceu 35 corridas e faturou três títulos mundiais no time britânico, tendo se estabelecido como um dos maiores pilotos de todos os tempos. A marca do brasileiro estará presente no halo dos monopostos da McLaren, que são guiados na atual temporada por Daniel Ricciardo e Lando Norris.





"Senna é, e sempre será, uma lenda da McLaren. O MCL36 levará o logotipo Senna, marcando nosso compromisso de celebrar seu legado, e não consigo pensar em uma corrida melhor do que o GP de Mônaco para começar este reconhecimento. Servirá como uma lembrança constante do talento sensacional de Ayrton para nós como equipe, e para todos os fãs ao redor do mundo", disse Zak Brown, CEO da McLaren.





Bianca Senna, CEO de Senna Brands e sobrinha do ex-piloto brasileiro, afirmou que a relação com a McLaren é "muito especial" e comentou que a homenagem é um "motivo de orgulho".





"Estampar a marca Senna só confirma que o legado de Ayrton Senna ultrapassa a barreira do tempo. É muito significativo que esta homenagem seja revelada em Mônaco, onde o Ayrton é até hoje o maior vencedor. Isso é motivo de orgulho para todos nós, agradeço ao Zak Brown e a todos da McLaren por esta linda homenagem", disse Bianca.





O GP de Mônaco é o sétimo da temporada de 2022 da principal categoria do automobilismo mundial, que tem o atual campeão Max Verstappen, da Red Bull, na liderança. Com 50 pontos no campeonato de construtores, o melhor resultado da McLaren foi um terceiro lugar de Norris na prova da Emilia-Romagna, na Itália.