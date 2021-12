Londrina terá evento beneficente de artes marciais neste sábado

No próximo sábado (4), a partir das 19h, terá início a terceira edição do evento beneficente “Na Luta Contra o Câncer”. A atividade reunirá alguns dos maiores competidores de artes marciais de Londrina para uma série de lutas com o objetivo de arrecadar recursos em prol da luta contra o câncer infantojuvenil e será realizada no Centro de Eventos do Aurora Shopping Londrina (Avenida Ayrton Senna, 400 – Gleba Palhano).

O evento terá programação com 17 lutas dos estilos Jiu-jitsu e Nogi, as quais serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube USINA TV. Não haverá público assistindo à luta presencialmente, e a renda virá dos apoiadores e patrocinadores.

Os espectadores também podem contribuir através de doações feitas via Pix (um QR Code estará visível na tela durante a transmissão), que serão direcionadas a ONG Viver – instituição londrinense dedicada a ajudar crianças e adolescentes com câncer.





Entre os atletas participantes estão Daniel Black e Júlio Guadanhini, ambos retornando de edições passadas do evento, Vinicius Canevari, participando pela primeira vez, e também o curitibano Rogério Leite. Os atletas aceitaram lutar sem receberem um cachê, “doando” a luta em favor da causa.





O “Na Luta Contra o Câncer” é uma realização da produtora de vídeos Usina de Ideias, que já havia organizado eventos esportivos em Londrina através do projeto Gravidade Zero.

O evento também conta com um grande número de apoiadores, incluindo: Abamais, Alphasonic, Arbo Imóveis, Atmosfera Eventos, Aurora Shopping Londrina, Baterias Eletran, Bonémais, Duegusti Gastronomia, Facilita Alimentos, Fundação de Esportes de Londrina, Guerra Propaganda, José Wanderley Programação, Kery Grill, Mais Saúde, Plastimais, Prefeitura de Londrina, Projeto Visual Eventos, Sercomtel, Sávio Sorvetes, Sign Tech, SL Alimentos, Stormstrong, Usual Brinquedos, Vale Sorte, Vitoria Wheels e Vulca Lonas.