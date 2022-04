Leclerc volta a liderar segundo treino livre

Mais rápido no primeiro treino na Arábia Saudita, Charles Leclerc, da Ferrari, voltou a liderar no segundo treino livre do GP da Arábia Saudita da Fórmula 1.

O monegasco cravou o tempo de 1min30s074. O Top 3 foi completo por Max Verstappen, da Red Bull Racing, com 1min30s214, e o companheiro de equipe de Leclerc, Carlos Sainz, com 1min30s320.

O segundo treino livre da Fórmula 1, marcado inicialmente para 13h45 (de Brasília), teve 30 minutos de atraso por conta de uma reunião com os pilotos. A demora também se deu porque os comissários estavam arrumando a pista após alguns acidentes no primeiro treino.





Dezesseis pilotos optaram por iniciar o treino com pneus médios. Fernando Alonso, da Alpine, Mick Shumacher, da Haas, Alexander Albon, da Williams, e Nico Hulkenberg, que substitui Sebastian Vettel - o tetracampeão mundial se recupera da covid-19 - na Aston Martin, foram para a pista inicialmente com os pneus duros.









Mais rápido no primeiro treino na Arábia Saudita, Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu uma volta ainda melhor nos primeiros 10 minutos do treino: ele cravou 1min30s216 (no treino de mais cedo ele foi o melhor com 1min30s772).

Aos 20 minutos da sessão, o atual campeão da categoria Max Verstappen, da Red Bull Racing, superou a marca do monegasco por apenas dois milésimos -ele fez 1min30s214.





Próximo da segunda metade do treino, Leclerc trocou os pneus para os macios e voltou a liderar com a volta mais rápida do dia.





O heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, pediu à sua equipe para trocar o assento de seu carro nos primeiros 15 minutos: 'Eu preciso do assento sobressalente, que é mais alto', disse pelo rádio.





O último treino livre acontece amanhã, às 11h (de Brasília), e o classificatório para conhecer o grid de largada da corrida é às 14h.





O GP da Arábia Saudita, no Circuito Urbano de Jeddah, acontece no domingo, também às 14h.