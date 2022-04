Leclerc faz piada com problema no motor e dá susto na Ferrari

Charles Leclerc faturou a primeira corrida na estreia da Fórmula 1 em 2022, no GP do Bahrein. Feliz com a iminente vitória, o monegasco decidiu até mesmo fazer uma piada com os engenheiros da Ferraria, sua equipe. Na última volta, ele disse que estava com problema no motor e assustou a todos.

"Tem algo de errado com o motor", disse Leclerc para resposta séria de um dos engenheiros: "Entendido!". Rapidamente, o piloto desmentiu a informação inicial com um sorriso: "estou brincando". O companheiro de equipe se rendeu e entrou brincadeira: "entendi".

Vale lembrar que a piada tem um contexto histórico. A brincadeira faz lembrança ao triunfo perdido pela Ferrari no GP de Bahrein, em 2019, quando Leclerc liderava a prova, mas acabou em terceiro lugar após um problema no motor. O piloto uso exatamente as mesmas palavras daquele ano, o que seria a primeira vitória dele na F1.





"Fiz uma piada no rádio na última volta dizendo que havia algo estranho com o motor. Isso deu um ataque cardíaco a alguns dos engenheiros, tenho certeza, mas estava tudo bem! [Estou] muito feliz que desta vez trouxemos o título para casa", disse Leclerc após a corrida.





Leclerc, Ferrari e os demais pilotos retornam à pista já neste fim de semana para o GP da Arábia Saudita (dia 27), realizado no circuito de Jidá.