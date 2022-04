Leclerc desbanca Verstappen e larga na pole no GP do Bahrein; Hamilton é 5º

Charles Leclerc superou o atual campeão mundial Max Verstappen e garantiu, neste sábado (19), a primeira pole position na temporada 2022 da Fórmula 1. O monegasco da Ferrari fez o melhor tempo da classificação no GP do Bahrein com 1min30s558 e vai largar na primeira posição.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Verstappen (Red Bull) completa a primeira fila, seguido por Carlos Sainz (Ferrari) e Sergio Perez (Red Bull) na segunda fila, e Lewis Hamilton (Mercedes) larga em quinto.

Continua depois da publicidade



A corrida no Circuito Internacional do Bahrein começa às 12 horas (de Brasília) de domingo (20) e abre a temporada da Fórmula 1 deste ano.



Max Verstappen e as duas Ferrari logo mostraram sua força, colocando-se entre os melhores tempos desde o começo. Leclerc fez o melhor tempo do Q1, com 1min31s471. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) foi a grande surpresa na quarta posição, à frente de George Russell e Lewis Hamilton, dupla da Mercedes, que visivelmente ainda balança nas retas. Foram cortados do Q2 Tsunoda (que não havia feito o treino livre mais cedo por problema no carro da AlphaTauri), as duas Aston Martin (Hulkenberg e Stroll), Daniel Ricciardo (McLaren) e Latifi (Williams).



Verstappen novamente tomou a iniciativa e fez 1min30s757, quase seis décimos à frente de Leclerc. A maior briga ficou mesmo no corte para o Q3, pois cinco pilotos chegaram a estar no intervalo de apenas um décimo -até a Mercedes precisou acelerar para passar. Magnussen confirmou o bom desempenho da Haas com o sétimo tempo, e Alonso (Alpine) atrás dele. Ficaram fora da última parte do treino Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas), Norris (McLaren), Albon (Williams) e Zhou Guanyu (Alfa Romeo). A McLaren ficou fora do Q3 pela primeira vez desde o GP da Turquia de 2020.

Continua depois da publicidade



Sainz e Leclerc pularam para a primeira fila na primeira volta das Ferraris, e logo ficou claro que a disputa pela pole seria entre os dois e Verstappen. O monegasco melhorou seu tempo na segunda tentativa e jogou a pressão no atual campeão, que ficou 0,123s atrás e vai largar da segunda posição.



Na Mercedes faltou ritmo: Hamilton fez o quinto tempo a 0,680s de Leclerc. Fechando a terceira fila, Valtteri Bottas confirmou a boa fase de Alfa Romeo com o sexto lugar (1min31s560) e vai largar ao lado do ex-companheiro Hamilton. O top 10 na largada tem sete equipes: o sétimo Magnussen (Haas), seguido por Alonso (Alpine), Russell (Mercedes) e Gasly (AlphaTauri).