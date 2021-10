Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 divulgam guia de normas anti-Covid

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China, publicaram na segunda-feira (25) o primeiro manual especificando as medidas que serão adotadas para combater o novo coronavírus durante o megaevento esportivo.

De acordo com o guia de conduta, produzido pela organização da competição ao lado dos Comitês Olímpico (COI) e Paralímpico (IPC), oferece versões separadas para atletas e dirigentes, bem como para técnicos, federações e profissionais da imprensa.

Entre as medidas especificadas no texto estão a realização de testes diários do novo coronavírus e a limitação da circulação entre as arenas da competição. Os atletas também deverão usar máscaras de proteção e evitar aglomerações ou contatos próximos com outros participantes.





"O sistema vai garantir que todos, incluindo atletas, imprensa e demais pessoas do circuito fechado possam realizar as atividades diárias essenciais relacionadas à sua função durante os Jogos e, ao mesmo tempo, separá-los do público em geral ou de quem quer que seja", explicou Wang Quanyi, um dos responsáveis pela elaboração do guia.

Esse circuito fechado para os participantes das Olimpíadas de Inverno, no entanto, ficará em vigor durante toda a permanência deles na China. Os atletas poderão se mover livremente dentro desta área, viajando em veículos específicos entre as arenas e as instalações de acomodação.





As Olimpíadas de Pequim não receberão espectadores estrangeiros por causa da pandemia. Os locais que vão sediar as provas do megaevento só permitirão a entrada de pessoas de nacionalidade chinesa, desde que cumpram as medidas de segurança relacionadas ao Covid-19.





Os Jogos de Inverno estão marcados para começar em 4 de fevereiro e só vão terminar no dia 20 do mesmo mês.