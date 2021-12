Hamilton admite desconforto com F1 na Arábia Saudita e critica lei anti-LGBTQIA+

Ele também criticou as leis homofóbicas em vigor na Arábia Saudita. "Se alguém quiser ler o que é a lei para a comunidade LGBTQIA+, é muito assustador. Há mudanças que precisam ser feitas."

O piloto da Mercedes usará neste fim de semana um capacete com as cores da bandeira LGBTQIA+, como ele fez na última etapa, realizada no Qatar. O modelo foi feito pelo brasileiro Raí Caldato e utiliza uma arte de Daniel Quasar, um artista não-binário que ressalta a representatividade de pessoas trans e negras.

Antes, se uma mulher desafiasse a proibição, ela poderia ser condenada a anos de prisão, receber multas e chibatadas. Foi o que aconteceu com a ativista saudita Loujain al-Hathloul, liberta da prisão em março, após passar três anos encarcerada.

A Arábia Saudita é, ainda, um dos países a criminalizar a homossexualidade, além de ter uma série de leis restritivas para as mulheres. Até 2018, por exemplo, o país não permitia que elas pudessem dirigir. A regra só foi derrubada depois de 30 anos de reivindicação à monarquia saudita.

A decisão de realizar a prova em solo saudita também foi criticada pela Anistia Internacional e pela ONG Human Rights Watch, que alertaram para o risco de que a promoção do evento poderia desviar a atenção de acusações das quais o governo liderado por Salman bin Abdulaziz Al Saud, 85, é alvo, como o assassinato do jornalista opositor Jamal Khashoggi, em 2018, dentro da embaixada saudita em Istambul.

"Eu não posso fingir que eu tenho mais conhecimento do que alguém que cresceu nesta comunidade e é fortemente afetada por certas regras e o regime. Eu me sinto confortável aqui? Eu não diria que me sinto, mas não é escolha minha estar aqui. O esporte escolheu isso. Se é certo ou errado, acredito que enquanto estivermos aqui, é importante promover conscientização", afirmou o piloto da Mercedes.

A realização da prova em solo saudita foi uma decisão tomada pela Liberty Media, grupo americano que controla a categoria, e faz parte de um acordo de patrocínio firmado com a Saudi Aramco, gigante estatal saudita de petróleo e gás natural, em março de 2020.



Foi o primeiro acordo de patrocínio global assinado pela Liberty desde 2017, ano em que o grupo comprou o campeonato, então sob as rédeas do inglês Bernie Ecclestone. Segundo o site SportBusiness.com, a F1 vai receber da Saudi Aramco cerca de US$ 40 milhões (R$ 224 milhões) por temporada.



As críticas por associar a categoria a países com histórico de violação de direitos humanos, contudo, não são exclusividade da empresa americana. Há várias passagens polêmicas na história da F1, como o fato de o Mundial ter sido o último evento esportivo a deixar a África do Sul por causa do apartheid, regime de segregação racial.



Em 1985, em um dos períodos mais críticos do regime, em que o então presidente Willem Botha perseguiu opositores com suas tropas e negros foram abusados, torturados e mortos, a F1 desembarcou no país. O apartheid só chegaria ao fim em 1994.



Apesar do boicote de duas equipes francesas, Ligier e a Renault, os demais times do grid participaram da corrida, a última registrada na África do Sul, e que gerou uma onda de críticas à categoria como agora, ao chegar à Arábia Saudita.