Esportes alternativos: saiba a diferença entre airsoft e paintball

Duas modalidades, apesar de semelhantes, têm particularidades distintas

O airsoft e o paintball são muito conhecidos e praticados no Brasil, porém, ainda existe a dúvida sobre a diferença entre ambos. E, apesar de serem muito parecidos, cada um tem a sua particularidade que os difere um do outro.

O airsoft é somente permitido para pessoas acima de 18 anos e é baseado em simulações de combate militar, em que os participantes são divididos em times e o objetivo é eliminar o adversário, conquistar o território de batalha e fazer reféns.





Já o paintball é livre para todas as idades, desde adultos a crianças, tornando-o uma brincadeira, mesmo que existam modalidades avançadas da prática que viraram campeonatos. O objetivo é eliminar os adversários e capturar as bandeiras que são colocadas no local, porém muitas vezes não se baseiam em estratégias como o airsoft.





Em relação às armas e munições, no paintball, as bolas que são atiradas têm tinta dentro, assim como o nome do esporte já diz – paint, que a tradução para o português é tinta, e ball, que é bola.

Nas armas, existe um cilindro de gás, no qual funciona o disparo das bolinhas coloridas para atingir os adversários. No caso do airsoft, para adquirir o armamento requer um maior cuidado, pois apesar de não precisar ter licença e porte para usá-las, as lojas devem ter seus comércios registrados de acordo com a lei de comércio de armas de pressão, e que peça sempre os documentos do comprador, como RG, CPF e comprovante de residência e arquive os mesmos. Inclusive para transportá-las é necessário ter sempre a nota fiscal e uma pintura vermelha ou laranja na ponta da arma, além de estarem desmontadas dentro de uma caixa. O funcionamento da arma de airsoft pode ser por três opções: elétrica, a gás e manual, que funciona a partir de uma mola. Um dos itens mais escolhidos e utilizados pelos esportistas ao praticar airsoft é a carabina de pressão. As diferenças entre as armas do airsoft e do paintball também estão no alcance dos tiros e no som emitido.





Outra diferença entre os dois esportes é o local da batalha. No caso do airsoft, normalmente, é praticado em florestas, campos abertos ou galpões. Já o paintball é praticado em áreas planas e com obstáculos, como o uso de tonéis, barris e carretilhas.





Porém é importante ressaltar que utilizar equipamentos e uniformes de segurança pode evitar qualquer tipo de lesão no corpo. Mas, para quem é adepto ao esporte, o que realmente importa é se divertir.