Equipe do Londrina de futmesa vai disputar Campeonato Brasileiro em São Paulo

A equipe do Londrina Futmesa terá cinco atletas representando o clube no Campeonato Brasileiro da categoria subbuteo, que acontece no próximo domingo (29) no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), com boas chances de título no individual e por equipes.

A equipe do Londrina será representada por cinco atletas: Leonardo Gonçalves, Paulo Cesar, Roger Ferracin, Rony Suzuki e Vitor Manoel. Um dos destaques da equipe londrinense é Rony Suzuki que é tricampeão brasileiro na modalidade e vai brigar por mais uma conquista, agora com as cores Alviceleste.





Além do torneio individual, existe a expectativa de uma boa competição por equipes, onde o LEC Futmesa irá brigar pelo lugar mais alto do pódio.