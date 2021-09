Destaques da equipe Londrina/FEL/IPEC brilham com boas performances e pódios

Principais nomes da equipe Londrina/FEL/IPEC na atualidade, Livia Avancini, Tatiane Raquel Silva e Gabriela Tardivo brilharam mais uma vez neste final de semana. O trio que vive grande momento na temporada 2021 subiu novamente ao lugar mais alto do pódio: as duas primeiras no Campeonato Paranaense Adulto, e a última com a seleção brasileira, no Campeonato Sul-Americano Sub-18, no Paraguai.



Tatiane Raquel Silva, que voltava de uma pausa após participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, venceu as provas dos 1500 metros e 5000 metros do campeonato estadual disputado em Cascavel. Nesta temporada, a atleta já havia faturado também o título do Troféu Brasil, maior competição de atletismo da América Latina, e o Campeonato Sul-Americano adulto.

“Acredito que tem sido uma temporada muito boa, de muita entrega e superação. Sigo trabalhando firme por mais objetivos e é sempre importante conquistar bons resultados para ganhar confiança e ritmo também”, comentou a atleta, que bateu o recorde nacional dos 3000 metros com obstáculos durante sua participação em Tóquio.





Atleta da equipe Londrina/FEL/IPEC desde os 15 anos, Livia vive também sua temporada mais brilhante na carreira. Em 2021, sagrou-se campeã brasileira no Troféu Brasil e sul-americana pela primeira vez. E agora bate novamente o recorde do campeonato paranaense no arremesso: 16, 77 metros. Detalhe: o recorde anterior já era dela. De quebra ainda foi eleita melhor atleta da competição.

“Feliz demais de poder mais uma vez representar bem a minha equipe, trazer esse título pra Londrina. Acho que tudo isso só me traz a certeza de que posso acreditar mais, crescer mais e sonhar mais alto. Tem sido uma temporada incrível, todo sacrifício tem valido a pena por viver tudo isso”, destacou Livia, que tem como principal foco buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.





Livia e Tatiane ajudam a equipe londrinense a alcançar o segundo lugar entre as mulheres e o terceiro posto geral do estadual em Cascavel.