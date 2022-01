Corrida de São Silvestre abre último lote de inscrições para a prova

Os atletas que perderam o prazo de inscrição para participar da 96ª Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no dia 31 de dezembro, ainda podem se inscrever, já que a organização abriu o último lote na segunda-feira (13). As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira (17) no site oficial da prova. No portal constam ainda informações sobre os protocolos sanitários que deverão ser seguidos a partir da entrega de kits. As informações são da Agência Brasil.

As largadas para os 15 km (quilômetros) da São Silvestre no dia 31 começarão às 7h25, com a categoria Cadeirantes, seguida pela Elite Feminina às 7h40. A Elite Masculina e o Pelotão Geral vão largar às 8h05. O ponto de largada estará posicionado na Avenida Paulista, altura do número 2.000, com chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no número 900.

Os kits e o chip estarão disponíveis para serem retirados entre os dias 27 e 30 de dezembro no Palácio das Convenções do Anhembi (Hall Nobre), em São Paulo, na avenida Olavo Fontoura, 1.209, na Expo São Silvestre. O acesso é feito pela entrada do Auditório Elis Regina. Nos dias 27, 28 e 29, o horário para a retirada será das 9h às 20h, enquanto no dia 30 os inscritos poderão retirar seus kits das 9h às 16h.





O kit deverá ser retirado preferencialmente pelo atleta inscrito. Para a retirada por terceiros será preciso preencher uma procuração, de acordo com o que determinam as regras da corrida, e o modelo que pode ser encontrado no texto do regulamento.





"Não haverá entrega de kit e chip no dia da corrida, nem após a realização da prova. Os documentos necessários para a retirada bem como os protocolos sanitários a serem seguidos na edição deste ano estão disponíveis no site oficial", informa a organização do evento.