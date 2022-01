Corredores celebram a volta da São Silvestre com novos rituais

Em 2020, nem mesmo o cancelamento do evento, o impediu de percorrer os 15 km do trajeto da corrida. Como o Show da Virada também foi cancelado, ele organizou uma disputa noturna. Alguns amigos dele também gostaram da ideia e viraram o ano correndo na av. Paulista.

Para ela, correr é uma forma de aliviar o estresse, sobretudo nesses tempos de isolamento. "Antes mesmo da pandemia, a corrida já era uma forma de relaxar e desligar do trabalho. Mantive o isolamento durante a pandemia e só voltei a correr quando me senti mais segura", afirma Ana. "Voltar a correr foi essencial, pois a corrida ajuda muito a aliviar a tensão."

"Este ano, com a vacinação e um maior controle da pandemia do que no ano anterior resolvi participar", diz a corredora. "Fazer parte disso após um ano tão difícil, a ansiedade já está grande."

A cirurgiã-dentista Ana Carolina Cambuí, 29, cogitou se inscrever para a edição de 2020 antes do anúncio do cancelamento, mas a falta de vacinas à época foi justamente um dos motivos que fizeram ela adiar o desejo de estrear na prova.

Também não será permitida a presença de público na av. Paulista, para evitar aglomerações em meio ao avanço da variante ômicron do novo coronavírus, considerada mais transmissível. Pelo mesmo motivo, os organizadores do "km 41" não vão montar o ponto. "É triste, mas foi uma decisão sensata", afirma Marcos.

Em seu regulamento, a organização determina que o uso de máscara é obrigatório "durante todo o período de permanência na Arena da Prova Presencial que compreende as áreas de largada e chegada, incluindo a dispersão". Ao longo do percurso, porém, o uso é apenas recomendado.

A tradicional prova disputada no dia 31 de dezembro em São Paulo é mais do que uma competição, é um ritual que faz parte da virada de ano de milhares de pessoas –em 2019, a competição reuniu cerca de 35 mil participantes.

No trajeto, receber copinhos de água dos voluntários, beber somente um gole e jogar o restante na cabeça, além de passar pelo "Km 41", ponto batizado com esse nome como uma ironia a quem chama a corrida de São Silvestre de maratona, apesar de ter apenas 15 km –um detalhe que, para a maioria dos corredores, é o que menos importa.

Partir da avenida Paulista, passar por trechos históricos, como a avenida São João, o largo do Paiçandu, o viaduto do Chá e a avenida Brigadeiro Luís Antônio, antes de retornar à mais famosa das avenidas da cidade para ser saudado pelo público.

Regras da São Silvestre

Uso de máscara:

obrigatório na arena, na largada e na chegada

desrespeito à regra pode levar à expulsão da arena

recomendado no percurso.



Vacina:

exigida ao menos uma dose

comprovante (impresso ou digital) necessário para a retirada do kit

no caso de uma só dose (a não ser que a vacina seja de dose única), é preciso apresentar exame negativo (PCR 48h antes; antígeno 24h antes) também na retirada do kit

se o participante não apresentar os documentos, não poderá participar da prova.