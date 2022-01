Com corrida, grupo converte quilômetros percorridos em doações para alunos carentes de Londrina

Cada passo promove saúde, bem estar e também solidariedade. É assim há cinco edições que o grupo de corrida Running4Help termina e começa o ano. O projeto visa ajudar crianças e adolescentes carentes de escolas públicas de Londrina e da região. Cada quilômetro percorrido, seja correndo ou caminhando, é convertido na doação de R$ 1. O dinheiro é utilizado na aquisição de tênis para os alunos.



A organização do roteiro de participante é feita pelas redes sociais, assim como a divulgação da iniciativa. “Temos um grupo no WhatsApp que montamos desde o início de projeto. Divulgamos e vamos adicionando as pessoas interessadas em participar. Todos os dias a pessoa corre e coloca no grupo quanto correu. No final de janeiro vamos somar e a pessoa vai pagar aquilo que correu”, explicou Luciano Pizi, um dos responsáveis pelo projeto.

Pizi é professor de educação física e teve a ideia após perceber a demanda dos alunos, que não tinham tênis adequados para as aulas de educação física e também não conseguiam comprar novos. “Depois que todos pagam escolhemos as crianças que vão receber os tênis nas escolas. Selecionamos aqueles que realmente precisam. Têm amigos que trabalham em escolas e são eles que acham. Os tênis são comprados exatamente para as crianças, com a numeração delas”, destacou.







Na última edição da campanha, mesmo com a dificuldade pela pandemia de coronavírus, já que as aulas ficaram um longo tempo no ensino remoto, foram doados 85 pares de tênis, entre os comprados com o valor arrecadado e também a doação da loja onde costumam pegar os produtos.





