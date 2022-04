Bernardinho pede demissão da seleção francesa de vôlei por motivos pessoais

"É uma das decisões mais difíceis e dolorosas de toda a minha carreira. Estou muito triste porque amo a seleção da França, o grupo, os jogadores, a equipe que construímos", disse Bernardinho. "Sou muito grato pela confiança que a Federação me depositou ao longo do ano. Agradeço, novamente, ao presidente e à DTN pelo apoio e compreensão. Recebi uma recepção incrível de todo o vôlei francês e tenho muita dor e frustração por não chegar ao fim do projeto que começamos a colocar em prática", acrescentou.

Sacrifícios pessoais





Na época em que foi anunciado para o cargo, em 12 abril de 2021, Bernardinho, então técnico do Sesc-Flamengo, do Rio de Janeiro, havia dito que "a vontade de sair da zona de conforto" falava mais alto, ainda que "o projeto de treinar os franceses exigisse sacrifícios pessoais".





Bernardinho substituiu o treinador francês Laurent Tillie no comando da equipe dos bleus, que já tinha o desafio de lutar pelo ouro olímpico, nos Jogos de Paris. A contratação dele havia sido bem recebida pela imprensa esportiva local. Bernardinho foi descrito como o "maior treinador da história do vôlei", pelo diário francês L'Équipe. A "legenda do vôlei", destacava o site FranceInfo, que considerava a contratação como "um golpe de mestre" dos franceses.





A notícia de sua saída está nas páginas dos principais jornais franceses desta terça-feira. De acordo com informações do jornal Le Parisien, um retorno de Laurent Tillie, que esteve à frente dos Blues entre 2012 e 2021, e que agora treina o Panasonic Panthers, no Japão, "não está fora de cogitação".





A Federação francesa de Voleibol lamentou a saída do brasileiro. "Tivemos o melhor treinador para cumprir nossos objetivos até os Jogos de Paris 2024 e só posso lamentar essa situação", escreveu o presidente, Éric Tanguy. "Mas, obviamente, compreendo as razões que levaram o Bernardinho a tomar esta difícil decisão e agradeço por ele ter se mantido disponível para preparar sua sucessão", completou. "Vamos superar este desafio e encontrar a melhor saída para apoiar o projeto em torno da seleção masculina francesa. Novos anúncios serão feitos em alguns dias", finalizou.





Entre as conquistas acumuladas por Bernardinho com a seleção masculina do Brasil, estão dois ouros olímpicos (2004 e 2016), duas pratas (2008 e 2012) e três títulos mundiais (2002, 2006 e 2010), além de oito Ligas Mundiais. Antes, com a seleção feminina, ele havia conquistado dois bronzes olímpicos: nos Jogos de Atlanta, em 1996, e de Sydney, em 2000.