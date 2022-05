Atletas de Londrina defendem a seleção nos Jogos Sul-Americanos da Juventude

Inicia nesta quinta-feira (5) mais um compromisso internacional para a equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo. Seis integrantes estão na delegação brasileira que vai representar o país nos Jogos Sul-Americanos da Juventude Sub-18, que acontecerá em Rosário, na Argentina. Ao todo, o Brasil contará com 230 esportistas de até 18 anos em 26 modalidades.



Os atletas Paulo Henrique Romualdo (100 metros e 110 metros com barreiras), Júlia Rocha Ribeiro (200 e 400 metros), Luis Felipe Abílio (lançamento do martelo) e Bianca Davi de Souza (2000 metros com obstáculos), e os treinadores Gilberto Miranda e Silvana Vieira foram chamados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) em convocação chancelada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).



Os quatro atletas são destaques da categoria sub-18 atualmente no cenário nacional em suas respectivas provas. Paulo Romualdo lidera o ranking nacional dos 100 metros rasos, assim como Júlia Rocha nos 400 metros. Luis Felipe Abílio é o terceiro colocado no ranking nacional, mesma posição de Bianca Davi de Souza nos 2000 metros com obstáculos.



“São atletas que merecem bastante essa chance de estar na seleção brasileira. Todos eles vêm mostrando um potencial de evolução muito grande, não só nos treinos, mas também com resultados expressivos. Viemos agora de um brasileiro sub-20, ou seja, uma categoria acima, em que todos eles foram medalhistas”, analisou o técnico Gilberto Miranda, responsável pelos treinamentos de Júlia, Paulo e Bianca.



A técnica Silvana Vieira integra uma delegação de seleção brasileira pela terceira vez no ano. Em março, ela foi aos campeonatos Sul-Americano e Mundial Indoor com a seleção adulta, ao lado da atleta Livia Avancini, e estreia em uma convocação do Time Brasil . Já Gilberto Miranda estará pela quinta vez fazendo parte de uma convocação do Time Brasil.



Campeã brasileira sub-20 nos 400 metros, Júlia Rocha Ribeiro vibra com a chance de estar na competição sul-americana e promete muito empenho para ajudar o Brasil a fazer uma boa campanha no atletismo.



“Estou muito confiante. É uma grande experiência competir ao lado de destaques de outros países da América do Sul e vou dar o meu máximo pelo Brasil”, disse a jovem de 16 anos, que também já está convocada para defender o Brasil na Gymnasíade, a maior competição estudantil do planeta, que acontece no fim deste mês, na Normandia, França.



O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e do Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura), Colégio Ética; e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.