Antivacina, Kyrie Irving testa positivo para Covid-19 um dia após retorno à NBA

Kyrie Irving testou positivo para Covid-19 apenas um dia depois de ser publicado que os Brooklyn Nets estavam permitindo que ele retornasse ao time para jogar a NBA. Além dele, Kevin Durant está com coronavírus e desfalca a equipe, segundo anunciado neste domingo (19).



Assim que foi liberado pelo clube, o armador, de 29 anos, entrou diretamente nos protocolos de saúde e de segurança da Liga contra o coronavírus. Foi então que um dos exames realizados deu positivo.



O jogador é antivacina e estava afastado do clube por não poder atuar nas partidas que o Nets joga em casa, isso porque na cidade de Nova York é obrigatório a apresentação do passaporte da vacina para estar em ambientes fechados com grande fluxo de público, como um ginásio de basquete.



No entanto, a onda de infecções por coronavírus que afetam a NBA está causando estragos no Nets, que somou nove membros da equipe positivados -incluindo Irving- e, com isso, permitiu que o armador voltasse ao time, mesmo para jogar apenas os confrontos fora de casa.

"Há vários meses, tomamos uma decisão que se baseava no que era melhor para a equipe. Agora todos concordam. Estamos sentados aqui diante de uma lista que foi dizimada ao longo dos últimos dias. Estou compelido a isso e não tomo decisões sozinho. Essa é a melhor decisão para essa equipe no momento em que estamos lidando", explicou Sean Marks, gerente geral dos Nets.



Irving seguirá podendo participar apenas dos jogos fora de casa e só poderá entrar em quadra se testar negativo em cinco exames em dias consecutivos. Além disso, por não ter se vacinado, ele será testado todos os dias.