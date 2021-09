Maracanã terá jogos do Flamengo com torcida a partir de 15 de setembro

Os estádios de futebol do Rio de Janeiro vão voltar a ter a presença de torcedores a partir do dia 15 de setembro. A prefeitura autorizou a retomada gradual de público em três eventos-teste do Flamengo no Maracanã (estádio Jornalista Mário Filho), que acontecem neste mês.

De acordo com a nota técnica da prefeitura, o retorno das torcidas será progressivo, a partir de 35% até 50% da capacidade dos espaços. O protocolo sanitário contra o novo coronavírus apresentado pelo Clube de Regatas do Flamengo foi autorizado pela secretaria Municipal de Saúde.





O primeiro deles será o jogo de volta do rubro-negro contra o Grêmio nas quartas-de-final da Copa do Brasil, dia 15. Nessa partida, estão liberados 24.783 torcedores, o equivalente a cerca de 35% da capacidade total do Maracanã.

No dia 19, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Grêmio em uma partida que poderá contar com a presença de 28.324 pessoas nas arquibancadas; cerca de 40% da lotação total. Já na semana seguinte, dia 22, será a vez do time carioca enfrentar o Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores. Então, será liberada metade da capacidade do estádio para 35.045 torcedores.

Medidas sanitárias obrigatórias





Para voltar a assistir os jogos presencialmente, o torcedor terá que cumprir rigorosamente as medidas sanitárias, que vão desde o cadastro online até a apresentação de exame negativo para o Sars-Cov-2 antes da liberação para a compra do ingresso. Cada pessoa terá de inserir no sistema o comprovante de vacinação e o teste de RT-PCR, feito até 48 horas antes do evento, no laboratório credenciado pelo Flamengo.

Durante as partidas, será obrigatório manter distância mínima de um metro entre os assentos disponíveis e o uso de máscara e álcool em gel.





A retirada do ingresso adquirido por meio virtual e da pulseira de identificação será feita em dia e horário agendado, nos locais indicados pelo clube. O torcedor terá de apresentar o comprovante da compra, documento de identidade com foto e os comprovantes de saúde.

Após cada jogo, a secretaria Municipal de Saúde vai monitorar os participantes durante 15 dias.