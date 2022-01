Luxemburgo se despede do Cruzeiro e revela 'muita tristeza' com demissão

Minutos após o anúncio do Cruzeiro, nesta terça-feira (28), de que a nova gestão decidiu rescindir seu contrato e de toda a comissão técnica, Vanderlei Luxemburgo se manifestou por meio de um vídeo nas redes sociais e lamentou a demissão. Ele tinha vínculo por mais dois anos e cogitava encerrar a carreira com a equipe na elite do Campeonato Brasileiro, em 2023.

"Uma boa tarde, nação azul. Acabei de ser comunicado de que não continuo na próxima temporada. Recebo isso com muita tristeza, porque não era uma coisa que eu queria, mas aceitaria qualquer decisão que fosse tomada pela nova gestão do Cruzeiro. Agradecer ao torcedor cruzeirense pelo apoio e pelo manifesto de carinho que tem comigo sempre pela mídia social, e à imprensa, que sempre me tratou muito bem em Minas Gerais. Foi muito bom ter voltado ao Cruzeiro e a Minas Gerais. Desejar sorte ao Cruzeiro na próxima temporada, que ele consiga seu objetivo. Com certeza vou estar torcendo", falou o treinador, agora disponível no mercado da bola.

A terceira passagem de Luxemburgo pelo Cruzeiro começou em agosto, na 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o time estava na zona de rebaixamento e com uma sequência de nove jogos sem vencer. Ao fim do torneio, o Cruzeiro ficou em 14º lugar, com 48 pontos, com oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas sob o comando do treinador.



Após o fim da Série B, o ex-jogador Ronaldo comprou 90% da gestão do clube, que agora opera como SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O novo dono do Cruzeiro paralisou negociações que a equipe possuía no mercado da bola, dispensou o diretor de futebol Alexandre Mattos e agora tomou a decisão de encerrar o contrato de Vanderlei Luxemburgo.



No comunicado em que a demissão de Luxa foi anunciada, o clube fala em "adequar as contas à realidade orçamentária do clube" e que outras demissões estão previstas. Uma nova comissão técnica será oficializada nos próximos dias.

"Já aproveitando vou desejar um feliz Ano Novo para todo torcedor cruzeirense e para todo o povo brasileiro. Em geral, para o mundo. Que o próximo ano possa ser um ano de muito mais tranquilidade, de paz, que essa doença acabe de vez, que consigam uma solução para isso, que as coisas possam melhorar para cada um de nós. Estamos sofrendo muito há dois anos, é muito importante nós termos um basta nisso. Então é desejar um feliz 2022 mesmo, com muita saúde, paz e tranquilidade, para que nós possamos, e os governantes, todo mundo, ter noção daquilo que vai fazer e fazer a melhor coisa para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço à nação azul e ao povo brasileiro.".