Londrina Atletismo apresenta resultados e homenageia patrocinadores

O Projeto Londrina Atletismo reuniu atletas, integrantes da comissão técnica, pais, patrocinadores, parceiros e autoridades para uma solenidade de apresentação de resultados da temporada 2021. O evento foi realizado ontem na pista de atletismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina).



Depois de apresentar os troféus conquistados na temporada, incluindo os vice-campeonatos femininos nos Campeonatos Brasileiros Sub-18 e Sub-20, a coordenação do projeto homenageou cada um dos patrocinadores e parceiros, também com um troféu, personalizado.



Gestor do projeto, Gilberto Miranda exaltou o apoio de todos para as conquistas alcançadas no ano. “Foi um ano importante, um dos mais vitoriosos da nossa história, com 219 medalhas em estaduais, 4 pódios em brasileiros por equipes, 21 convocações para seleções brasileiras e uma atleta convocada para os Jogos Olímpicos. E todas essas conquistas têm um dedinho de cada um dos parceiros e patrocinadores que estão neste trabalho conosco, então nossa gratidão é enorme”, ressaltou.



Atual secretário de Governo, Alex Canziani elogiou o trabalho realizado pela equipe londrinense. “Acompanho o trabalho do Gilberto e sua equipe há bastante tempo e sei da luta deles. É um projeto exemplar, que tem feito a diferença na vida de muitos jovens ao longo de todos esses anos”, destacou. A Prefeitura de Londrina é parceira do projeto desde 2000 e atualmente é a principal investidora.



Rogério Oliveira, pai do atleta Kauã, foi homenageado em nome de todos os pais e destacou a importância do trabalho na vida dos atletas. “Eu sou um admirador do trabalho de toda a equipe. Os benefícios para esses jovens são inúmeros, e eles vão além do desenvolvimento como atleta. É uma transformação social que faz diferença para a sociedade”, afirmou.



Além do treino e da solenidade de resultados e homenagens, a programação ainda teve atividades de corrida, lançamentos e saltos na pista com alunos do colégio Polivalente, onde atualmente funciona um dos polos do programa Sementes de Ouro, que oportuniza a crianças e adolescentes conhecerem o atletismo.



O evento contou com a presença de Vitor Miranda Lopes, da clínica Uno Psicologia Esportiva, Lidiane Koguissi, nutricionista voluntária do projeto, Sibele Pelloso, da clínica Espaço Saúde Integral, Anderson Schmidt, da AS academia, Carlos Braga, da Maximus Assistencial, Frank Nóbrega, do Colégio Ética, professor Marcos Augusto Rocha, vice-diretor do Centro de Educação Física e Esporte, da Universidade Estadual de Londrina, Sandro Henrique dos Santos, da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Tiago Thomazi Candia, do IPEC (Instituto Paranaense de Esportes e Cultura), Érica Galli, presidente do Convention Bureau de Londrina, Nelson Correa, representando o vereador Fernando Madureira, Vitor Martinez, do CREF (Conselho Regional de Educação Física), Prof. Vilmar Caus, representando o programa Proesporte e Governo do Paraná, Nadia Moura, representando a deputada Luiza Canziani e Alex Canziani, secretário de governo, representando a Prefeitura de Londrina.



O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e da FEL, através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), IPEC e Colégio Ética; e parceria da UEL, Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.