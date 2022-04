LEC vence Náutico e estreia bem na Série B do Brasileiro

O Londrina começou com o pé direito a sua trajetória na série B de 2022. Na manhã deste domingo (10), o Tubarão venceu o Náutico por 2 a 0 na estreia da competição. Os gols do Alviceleste foram marcados pelo volante Jhonny Lucas e pelo centroavante Gabriel Santos. Foi o jogo de número 500 do LEC na série B.



O técnico Adilson Batista surpreendeu na escalação ao colocar em campo o zagueiro nigeriano Samuel Oti, de 20 anos, e armou o time com três zagueiros. O garoto jogou ao lado de Saimon e Augusto. Com um problema de conjuntivite, o atacante Douglas Coutinho não foi relacionado para a partida.



