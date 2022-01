LEC inicia temporada 2022 com novidades em campo e fora dele

Pouco mais de um mês após garantir a sua permanência na série B no encerramento da temporada, o Londrina volta aos treinos e projeta um ano de 2022 de menos sofrimento e mais alegrias para a torcida alviceleste. O Tubarão retoma os trabalhos com muitas novidades no elenco e também na comissão técnica e direção.



A reformulação no grupo de jogadores foi grande e mais de 20 atletas deixaram o clube. Alguns nomes importantes na campanha da série B, como o goleiro César e o centroavante Zeca, não renovaram os seus contratos e não permanecem. Por outro lado, pelo menos seis caras novas se apresentam a partir de segunda-feira (3), quando o LEC inicia os trabalhos dentro de campo.

Os goleiros Matheus Nogueira, ex-Brasil (RS), e Matheus Albino, que volta ao Alviceleste, o lateral-direito Rafael França, formado na base do Vasco, o volante Ratinho, ex-Paysandu, o meia-atacante Léo Artur e o atacante Douglas Coutinho, revelado no Athletico e que estava no Vila Nova. Até agora, no entanto, o único reforço oficializado pelo clube foi o youtuber Juninho Manella. Outros nomes serão anunciados ao longo da próxima semana.







