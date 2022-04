LEC busca vaga na semifinal e na Copa do Brasil neste domingo

Depois de mostrar bom futebol no primeiro jogo sob o comando de Adilson Batista, o Londrina quer confirmar a evolução após a chegada do treinador no confronto com o Athletico, no domingo (20), às 16h, na Arena da Baixada, que vale uma vaga na semifinal do Campeonato Paranaense.

Jogar na moderna casa do rival sempre foi uma missão indigesta para o Tubarão, que ganhou uma única vez no estádio, desde a sua reinauguração em 1999. Foi justamente no último confronto, no ano passado, quando o LEC venceu por 2 a 1 o time sub-23 do rubro-negro. Neste domingo, o Furacão jogará com sua equipe principal. Eliminar o rival garante também ao Alviceleste uma vaga na Copa do Brasil de 2023.



"O confronto com o Ceilândia era o jogo mais importante para a gente, mas não conseguimos o objetivo. Agora é este que vale muita coisa e estamos confiantes para voltar classificados", afirmou o lateral Eltinho, que seguirá atuando no meio-campo. Com a vitória na primeira partida, o LEC joga pelo empate para garantir a vaga. Já o Athletico precisa vencer por dois gols de diferença ou por um para levar a disputa para os pênaltis.





"Há uma confiança em fazer um bom jogo, inteligente, com ideias. Temos que saber sofrer um pouquinho, mas buscar os espaços para sermos agressivos, como fomos na primeira partida", frisou o técnico Adilson Batista.





Para conseguir incomodar o Athletico, o treinador vai manter a forma da equipe jogar e a única alteração será no ataque, com a saída do suspenso Caprini para a entrada de Marcelinho. Adilson Batista quer o Tubarão jogando com coragem e atitude na Baixada.

"Os jogadores têm sido obedientes nos treinamentos em relação aos conceitos e filosofias passados nos treinamentos e isso me deixa feliz com a perspectiva de termos um time competitivo na sequência da temporada", apontou Batista.



