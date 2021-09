Japão desiste de sediar Mundial de Clubes em 2021

A Associação Japonesa de Futebol (JFA) desistiu de sediar o Mundial de Clubes em 2021 devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19. A informação foi divulgada na terça-feira (8) pela agência de notícias "Kyodo News".

O torneio está previsto para ser disputado de 9 a 19 de dezembro. Segundo a agência japonesa, a JFA abriu mão de receber a disputa por causa do risco de aumento de casos de coronavírus no país e dificuldade de obter lucro com uma provável limitação de espectadores nos estádios.





A "Kyodo News" acrescentou ainda que a Fifa busca uma nova sede para o torneio e não descarta a possibilidade de alterar as datas da atual edição.

Esta seria a primeira vez que o Japão receberia o Mundial de Clubes desde 2016. O torneio foi realizado nos Emirados Árabes (2017 e 2018) e Catar (2019 e 2020) nos últimos anos.

O Japão sediou as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio nos últimos meses. Os eventos ocorreram sem a presença do público.