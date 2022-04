Weverton é cortado da Seleção e Tite convoca Santos

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi cortado da Seleção Brasileira após sofrer uma lesão na mão esquerda durante um treinamento neste domingo (27). Para substituí-lo, o técnico Tite convocou Santos, do Athletico-PR.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Weverton sofreu um trauma na mão durante o treino e passou por exames de imagem. Segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, a lesão não é grave, mas não seria possível precisar a condição física do goleiro antes da viagem para a Bolívia, nesta segunda-feira (28). O Brasil enfrenta a seleção boliviana na terça-feira (29), em La Paz, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Continua depois da publicidade





"Foram descartadas quaisquer fraturas. Normalmente, neste tipo de lesão, é importante a observação das primeiras 24 horas, mas por questões de logística nós não temos este prazo. Nós viajamos no início da tarde desta segunda-feira, e não existe uma segurança de que ele estaria nas suas melhores condições para jogar na terça-feira. O atleta segue para o Palmeiras para continuar o tratamento, e acreditamos que em pouco tempo ele tenha condições de se recuperar totalmente", explicou o médico.





O Palmeiras entra em campo na quarta-feira (30), contra o São Paulo, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Ainda não se sabe se Weverton terá condição de jogo para o clássico.





O goleiro Santos, de 32 anos, se apresenta à Seleção já nesta segunda-feira (28), juntando-se à delegação no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Essa é a nona convocação do goleiro do Athletico.

Continua depois da publicidade





Weverton é o segundo goleiro da lista inicial de Tite a ser cortado. Éderson, do Manchester City, também havia sido desconvocado devido a uma gastroenterite na semana passada. Para o lugar dele, foi convocado o goleiro Everson, do Atlético-MG.