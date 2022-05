Veja os times que vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa Libertadores

A Conmebol fez, na tarde desta sexta-feira (27), mais um sorteio para definir os confrontos que formarão as oitavas de final da Copa Libertadores da América. As partidas estão previstas para acontecerem a partir do dia 29 de junho.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Selecionados no pote 1, Palmeiras, Flamengo, Libertad, Estudiantes, Atlético-MG, Boca Juniors, River Plate e Colón vão poder jogar a partida de volta em casa.

Continua depois da publicidade





Já o Corinthians, Emelec, Athlético, Tolima, Cerro Porteño, Talleres e Fortaleza, pertencentes ao pote 2, terão que jogar a decisão fora de casa.







Dono da melhor campanha entre todos os clubes, o Palmeiras tem a vantagem de sempre poder disputar o segundo jogo em casa, isso caso avance para as próximas fases. Veja abaixo a distribuição das chaves.