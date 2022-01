Veja o que ainda está em jogo na última rodada do Brasileiro

O Atlético-MG voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro após 50 anos, com dois jogos de antecedência, Flamengo e Palmeiras já garantiram o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, mas a última rodada da competição ainda terá times lutando contra o rebaixamento e por vagas em torneios continentais.



Nesta quinta (9), todos os dez últimos jogos serão disputados simultaneamente, às 21h30. Clique aqui e simule os confrontos.



Se a parte de cima da tabela está bem definida, na outra ponta ainda restam duas vagas que nenhum dos times gostaria de ter: na zona de rebaixamento. Chapecoense e Sport já caíram para a Série B. Na rodada derradeira, quatro clubes vão lutar para evitar o mesmo destino.



Grêmio (18º), Juventude (17º), Bahia (16º) e Cuiabá (15º) são as equipes ameaçadas. A situação gremista é a mais delicada. Com 40 pontos, precisa vencer o Atlético-MG, em Porto Alegre, e torcer para Juventude e Bahia, ambos com 43, não pontuarem –os gaúchos levariam vantagem no número de vitórias. O time de Caxias do Sul encara o Corinthians, em casa, enquanto a equipe baiana duela com o Fortaleza, no Ceará.

Dos quatro que lutam para não cair, o Cuiabá tem a situação mais tranquila, afinal precisa somente de um empate com o Santos, na Vila, para não depender de outros resultados, já que soma 46 pontos.



A equipe santista, por outro lado, também lutará por um objetivo na última rodada. Após se livrar do risco de rebaixamento, por mais controverso que possa parecer, a equipe de Fábio Carille passou a sonhar com uma vaga na fase preliminar da Libertadores.



Fluminense (51 pontos) e América-MG (50), respectivamente, na sétima e na oitava posições, são favoritos a ficar com as duas vagas restantes no continental. Atlético-GO (50), Ceará (50), Santos (49), Internacional (48) e São Paulo (48) também têm chances de classificação.



No caso do time da Vila Belmiro, para ser ao menos o oitavo colocado, precisa vencer o Juventude e torcer para América, Atlético-GO e Ceará, no máximo, empatarem seus jogos.



Desta forma, a torcida alvinegra vai ficar ligada em jogos de dois de seus maiores rivais, pois o Palmeiras encara os cearenses, no Allianz Parque, enquanto o São Paulo enfrenta os mineiros, no Independência.



No caso do time do Morumbi, para alcançar o oitavo lugar, precisa vencer o América-MG, somando assim 51 pontos e, ainda, contar com resultados negativos de Internacional, Santos, Ceará, Atlético-GO.



A definição dos últimos representantes do Brasil na Libertadores também determinará os clubes que vão jogar a Copa Sul-Americana. O país tem seis vagas no segundo principal torneio do continente.



Além do Palmeiras, como atual campeão da Libertadores, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians, Fortaleza e o Athletico, este último campeão da Sul-Americana, estão garantidos na fase de grupos da Libertadores.



O Red Bull Bragantino, em sexto, com 53, e o Fluminense, em sétimo, com 51, brigam para ser o último a conquistar uma vaga direta. Enquanto a equipe paulista encara o Internacional na última rodada, o time carioca encerra sua participação diante da lanterna Chapecoense.