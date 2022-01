Veja de que posições são os atletas buscados pelos grandes paulistas para 2022

Enquanto os jogadores dos times paulistas estão de férias, as diretorias de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo trabalham no mercado de transferências para reforçar os elencos para a temporada 2022.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade Cada um dos quatro clubes deverá ter uma atuação diferente no mercado. O time alviverde é o que possui no momento o maior poder aquisitivo e deve abrir os cofres para trazer atletas tendo em vista, sobretudo, a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro.

O Corinthians espera ter um faturamento maior no ano que vem por voltar a disputar a fase de grupos da Copa Libertadores. Por isso, a diretoria vê margem para aumentar a folha salarial com alguns reforços de peso, como foram as recentes chegadas de Renato Augusto e Willian, por exemplo.

Já o São Paulo e o Santos vivem situações financeiras mais complicadas. Ambos passaram boa parte do último Campeonato Brasileiro brigando contra o rebaixamento, não conseguiram vagas na Libertadores e têm carências em vários setores do elenco. Continua depois da publicidade



Veja abaixo o panorama de cada clube:



Corinthians





Competições em 2022: Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores

Carências do elenco: atacante e zagueiro

Na próxima temporada, o time alvinegro voltará a disputar a fase de grupos da competição continental, a prioridade do clube. Quinta colocada no último Nacional, a equipe corintiana prevê um aumento em suas receitas em 2022 suficiente, de acordo com a diretoria, para aumentar a folha salarial.

Segundo o diretor de futebol, Roberto de Andrade, as prioridades para reforçar o elenco são as chegadas de um atacante e de um zagueiro. Além disso, o volante Paulinho já teve a volta anunciada.

Para o ataque, o desejo do Corinthians é um nome de peso, e, neste momento, há uma negociação com o uruguaio Edinson Cavani, 34, do Manchester United. O acerto, porém, é difícil pelo alto salário que o atleta recebe na Inglaterra. Diego Costa, 33, do Atlético-MG, foi oferecido, mas o salário dele também o afasta do Parque São Jorge. Para a zaga, a diretoria ainda não revelou seus alvos.





Palmeiras





Competições em 2022: Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores (atual campeão) e Mundial

Carências do elenco: goleiro, lateral direito e meia

Em fevereiro, o time alviverde disputará novamente o Mundial de Clubes em busca da inédita taça. Apesar de ter um dos elencos mais completos do país, o clube busca alguns reforços no mercado, sobretudo para repor a saída de reservas importantes.

Posições como goleiro, lateral direito e meia são prioridades na janela de transferências, embora atletas de outras posições não estejam descartados, como um atacante. Willian busca novas oportunidades mesmo com mais um ano de contrato, e Luiz Adriano, em má relação com a torcida, é outro que pode sair. O volante Felipe Melo e o goleiro Jailson já deixaram o time.

Para o gol, Marcelo Lomba, 34, foi anunciado e deve ser o reserva imediato de Weverton. Para o meio de campo, o colombiano Eduard Atuesta, 24, também já se apresentou. Outro que esteve próximo de fechar negócio foi o zagueiro chileno Valber Huerta, 28, mas ele acabou reprovado no exame médico feito pelo clube e sua contratação foi descartada.

No ataque, a diretoria tem monitorado a situação de Wesley, 25, centroavante brasileiro do Aston Villa (ING), que está emprestado ao Brugge (BEL), e também o argentino Valentín Castellanos, 23, do New York (EUA). Para a lateral direita, Giovanni González, 27, atleta do Peñarol (URU), é um possível alvo.





Santos





Competições em 2022: Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Sul-Americana

Carências do elenco: zagueiro, volante, meia e atacante

O time alvinegro lutou até as últimas rodadas do último Nacional para escapar do rebaixamento. Para não correr o mesmo risco no próximo ano, a diretoria pretende reforçar o elenco, embora continue sem muito dinheiro no caixa para fazer grandes contratações. Neste caso, a ideia será investir na quantidade em vez de apostar em medalhões.

Existem carências em praticamente todos os setores do elenco. No momento, entre os nomes sondados no clube, o atacante Alef Manga, 27, do Goiás, é quem tem negociações mais avançadas.

Para enxugar a folha salarial e possibilitar a chegada de outros reforços, alguns nomes também estão de saída da Vila, como o zagueiro Danilo Boza, o lateral Pará, os meias Jean Mota, Anderson Ceará e Lucas Lourenço e o atacante Diego Tardelli.





São Paulo