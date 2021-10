"Vão ter que engolir mais um título meu aqui", afirma Celsinho

O título paranaense do Londrina de 2021 teve algumas peças decisivas, sobretudo no jogo final no estádio Olímpico. Uma delas foi o meia Celsinho, que voltou a ser relacionado após ter sido barrado por seis partidas pela direção da SM Sports. O Camisa 10 entrou aos 23 minutos do segundo tempo e construiu a jogada do gol de empate, marcado por Victor Daniel.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“É sempre gratificante representar este clube, independentemente de ser relacionado ou não. A paixão que tenho pelo Londrina é muito grande e sou muito grato a Deus. Eu não passo um ano sem título aqui e vão ter que engolir novamente”, desabafou Celsinho, em entrevista à rede Massa. O meia, que vive às voltas com questões de disciplina que resultam em seus afastamentos, também havia sido campeão em 2014 - assim como Bidía.

Continua depois da publicidade





Outro nome da final foi o goleiro Dalton, que havia falhado no gol de empate do FC Cascavel na primeira partida e foi um dos heróis na disputa por pênaltis.





“Era para ser assim no primeiro jogo. A gente nunca quer errar e assumi toda a responsabilidade pela falha. E fizemos um grande jogo nesta final diante de uma grande equipe e que valorizou demais o nosso trabalho. E a resposta para tudo isso é que eu vivo de milagres e sou muito grato a Deus por ter me dado força para chegar até aqui”, frisou o goleiro alviceleste após a partida.

Continua depois da publicidade





Com a ausência do técnico Márcio Fernandes, que permaneceu em Londrina preparando a equipe para a série B, o time foi dirigido em Cascavel por Márcio Fernandes Júnior. O filho do treinador comemorou a estratégia utilizada na preparação para a final.





Leia mais na Folha de Londrina.