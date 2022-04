Tite deve fazer testes na Seleção contra a Bolívia em La Paz

O Brasil deve enfrentar a Bolívia nesta terça-feira (29), às 20h30, em La Paz, com um time alternativo. Como a Seleção já está classificada para a Copa do Mundo, a ideia do técnico Tite é fazer experiências e dar oportunidades a jogadores que não têm atuado com tanta frequência.

A partida da última rodada das Eliminatórias opõe o líder isolado da competição, Brasil, que tem 42 pontos, e a vice-lanterna, Bolívia, que conquistou apenas 15 pontos e já não tem mais chances de ir à Copa. A equipe local, no entanto, conta com um aliado importante para buscar a vitória nesta terça-feira: os mais de 3.600 metros de altitude em La Paz.

Em entrevista coletiva, Tite afirmou que a Seleção Brasileira vai ter que adaptar seu estilo de jogo para as condições adversas da partida. "Não teremos um time tão vertical como temos sido nos últimos jogos, porque (o contexto) não permite, é desumano, não há essa condição. Existem outras estratégias de posse de bola. Claro que não vamos conseguir colocar o mesmo ritmo, essa velocidade que empregamos nos jogos em casa ou em condições normais", explicou.





Entre as mudanças na escalação, duas saídas são certas: Neymar e Vinícius Júnior estão suspensos e devem dar lugar a Philippe Coutinho e Richarlison no ataque. As laterais, formadas por Danilo e Guilherme Arana no último jogo, devem ter Daniel Alves e Alex Telles nesta terça. Na zaga, sai Thiago Silva e entra Éder Militão. E, no meio-campo, Fabinho e Bruno Guimarães devem substituir Casemiro e Fred.





Assim, uma foramação provável do Brasil para enfrentar a Bolívia tem: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Miltão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Philippe Coutinho, Richarlison e Antony.

A partida no estádio Hernando Siles tem transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV, além da Rádio Nacional.