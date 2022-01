Sem Neymar, Mbappé e Messi comandam goleada do PSG na Champions

O Paris Saint-Germain (FRA) fechou com vitória a sua participação na fase de grupos da Champions League. Já classificado para as oitavas de final, os franceses golearam o Club Brugge (BEL) por 4 a 1 nesta terça-feira (7), no Parque dos Príncipes.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Sem Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, Kylian Mbappé e Lionel Messi comandaram o triunfo dos parisienses. O francês e o argentino marcaram duas vezes cada.



A equipe do técnico Mauricio Pochettino precisou de apenas dois minutos para abrir o placar, com Mbappé, que aproveitou rebote do goleiro Mignolet para marcar. Cinco minutos depois, o atacante ampliou após receber lindo passe de Di María por cima da defesa belga.



Mbappé também participou do terceiro gol, marcado ainda no primeiro tempo. O francês arrancou pela esquerda em contra-ataque e tocou para Messi, que carregou a bola pela intermediária, cortou um marcador e chutou colocado da meia-lua para anotar, aos 38.

Continua depois da publicidade



O Club Brugge descontou aos 22 da etapa final, com Mats Rits, mas insuficiente para a reação dos visitantes. Logo após o gol dos belgas, Messi, de pênalti, fechou a goleada aos 31.



No outro jogo do Grupo A, o RB Leipzig (ALE) recebeu o Manchester City (ING) e venceu o time de Pep Guardiola por 2 a 1. Szoboszlai e André Silva marcaram para os alemães e Mahrez descontou para os ingleses.



Os resultados desta terça, porém, não alteraram a configuração dos classificados para o mata-mata da Champions. O City, mesmo com a derrota na Alemanha, avançou na primeira colocação, com 12 pontos, e o PSG se classificou em segundo, com 11.



Já o RB Leipzig se aproveitou da derrota do Club Brugge em Paris e assegurou uma vaga na Europa League com o terceiro lugar no grupo.