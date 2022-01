Sem centroavante artilheiro desde 2018, Santos tem indefinição por camisa 9

A saída de Gabigol em 2018 deixou uma carência no elenco do Santos que dura até hoje. Sem o autor de 27 gols naquele ano, o time alvinegro fez várias apostas para encontrar um novo centroavante, tanto buscando peças na base quanto em contratações, mas ainda não conseguiu alguém que vestisse perfeitamente a camisa 9.



Desde sua saída, o meia Carlos Sánchez, em 2019, e o atacante Marinho, nas duas últimas temporadas, foram os principais artilheiros do Santos. Enquanto o uruguaio anotou 19 gols em 2019, o camisa 11 chegou perto da marca de Gabigol em 2020, ao fazer 24, entretanto ficou bem distante nesta temporada, balançando as redes adversárias apenas nove vezes.



Ao todo, dez jogadores tentaram suprir a vaga aberta com a saída de Gabigol para o Flamengo: Eduardo Sasha, Felippe Cardoso, Yuri Alberto, Kaio Jorge, Raniel, Uribe, Bruno Marques, Diego Tardelli, Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Além deles, o clube ainda conta com Rodrigão, que foi emprestado para Coritiba, Ceará, Avaí e Ponte Preta neste período.



Entre todos os nomes, apenas dois conseguiram boa sequência como titular. Em 2019, Sasha se firmou no time de Jorge Sampaoli e, com 14 gols, foi peça importante para o vice-campeonato do Brasileiro. Porém, não deixou saudades na Vila Belmiro ao entrar na Justiça contra o clube e se transferir para o Atlético-MG em agosto de 2020.

Sua saída abriu espaço para Kaio Jorge, que viveu ótima fase com Cuca e foi decisivo para o Santos na Libertadores de 2020. Também iniciou bem a atual temporada, anotando oito gols e dando três assistências em 28 confrontos.



No entanto, também saiu de forma conturbada, ao não renovar seu contrato e se transferir para o Juventus, da Itália. Mesmo deixando a Baixada Santista em julho, Kaio Jorge terminou 2021 como segundo maior artilheiro do Santos no ano.



Atualmente, Marcos Leonardo aparece como a principal opção para ser o 9 do Santos no ano que vem. Com quatro gols nos últimos três duelos em que atuou, terminou a temporada em alta. Contudo, o jogador tem vínculo com a equipe somente até outubro de 2022 e vive imbróglio para renovar o contrato.



Do plantel que encerrou o ano, Tardelli já se despediu do time e não será opção na próxima temporada. Raniel, que anotou um gol nas 19 partidas que fez, não tem sua permanência certa -ainda assim, ele conta com o prestígio do técnico Fábio Carille, que o classificou como "grande jogador" em entrevista recente.



Por fim, Léo Baptistão aparece como nome certo para 2022. O jogador chegou em setembro, sofreu com uma lesão e não balançou as redes nas oito partidas que fez pelo clube. Mesmo apagado, possui vínculo até maio de 2023 e, se nada excepcional acontecer, ficará no elenco.