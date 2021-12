Seleção da Libertadores tem cinco do Palmeiras e ataque com Hulk e Gabigol

Um dia antes de completar uma semana da final da Libertadores e do tricampeonato do Palmeiras, a Conmebol divulgou a seleção da competição. Em suas redes sociais oficiais, a entidade publicou o popular campinho com os 11 melhores do torneio, composto por jogadores dos quatro semifinalistas: o campeão Palmeiras, o vice Flamengo, o Atlético Mineiro e o Barcelona-EQU.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

O Time da Temporada da Libertadores tem cinco do Palmeiras: o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, os meias Dudu e Raphael Veiga e o atacante Rony. Willian Arão, Arrascaeta e Gabi são os jogadores do Flamengo na seleção. Arana e Hulk são as presenças do Galo e o único "intruso" entre os times brasileiros é Byron Castillo, lateral do Barcelona de Guayaquil.



O Rei da América, título dado ao melhor jogador da Libertadores 2021, foi Gabigol. O 9 rubro-negro também foi o artilheiro da competição, com 11 gols. Hulk, com 7, foi o vice-artilheiro e também integra o ataque da seleção do 11 ideal. Rony, com seis gols, foi o artilheiro do Palmeiras na Libertadores 2021 e fecha o trio de ataque. O uruguaio Arrascaeta foi o principal "garçom" da Libertadores, com seis assistências.



Com o bicampeonato consecutivo, alguns jogadores do Palmeiras também marcaram presença repetida na seleção da Libertadores: Weverton, Gustavo Gómez e Rony também foram escalados para o Time da Temporada da Libertadores 2020. Na edição do ano passado, finalizada e janeiro de deste ano, o Rei da América foi Marinho, atacante do Santos.