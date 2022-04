Seleção Brasileira treina pela última vez antes do jogo contra a Bolívia

A Seleção Brasileira fez, nesta segunda-feira (27), sua última atividade no CT (Centro de Treinamento) antes da partida de terça-feira (29) contra a Bolívia, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Foram seis treinamentos na Granja Comary, sendo três deles antes de confronto com o Chile, que aconteceu na última quinta-feira (24), e mais três para o duelo contra a seleção boliviana.



Durante a manhã, o técnico Tite comandou exercícios de posse de bola em campo reduzido, e também movimentações ofensivas com as equipes separadas. O grupo foi dividido entre o time sem colete e o de colete amarelo. O primeiro tinha Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Eder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Antony, Richarlison e Lucas Paquetá. Já do outro lado estavam Everson, Danilo, Thiago Silva, Felipe e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Arthur; Rodrygo, Erick Marcus (do sub-20 do Vasco) e Gabriel Martinelli

Antes do término da atividade, os jogadores ainda treinaram bolas paradas ofensivas e também cobranças de pênalti. Na sequência, junto de alguns membros da comissão técnica, eles tiraram fotos com os funcionários da Granja Comary responsáveis pelos cuidados dos gramados do CT.





Brasil e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira (29), às 20h30 no horário de Brasília, em La Paz. Com 41 pontos, a Seleção Brasileira pode bater o recorde de pontuação das Eliminatórias Sul-Americanas caso vença os bolivianos. A marca pertence à Argentina, que chegou a 43 pontos na classificatória para o Mundial de 2002.