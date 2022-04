Seleção Brasileira assume o primeiro lugar em ranking da FIFA

Após campanha recorde nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, com 45 pontos conquistados em 17 jogos, a Seleção Brasileira retomou a liderança do Ranking da FIFA (Federação Internacional de Futebol). Nesta quinta-feira (31), a entidade máxima do futebol internacional divulgou a lista atualizada com o Brasil à frente de Bélgica e França, respectivamente.



Esta é a primeira vez que a Seleção Brasileira assume a ponta do Ranking FIFA desde agosto de 2017. Desta forma, o Brasil chega para o sorteio de grupos da Copa do Mundo, marcado para esta sexta-feira (1) no Catar, como líder da classificação.



"Esse resultado é fruto de muito profissionalismo e dedicação de toda uma equipe de trabalho, que envolve comissão técnica, jogadores e funcionários da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). É motivo de orgulho estarmos no topo do ranking, mas sabemos que nossos objetivos são ainda maiores. Nosso foco total é na Copa do Mundo do Catar e é isso que vamos buscar para consolidar ainda mais essa posição de futebol mais vitorioso do mundo", comentou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que está no Catar para participar do Congresso da FIFA e também do sorteio de grupos do Mundial.





Das dez primeiras colocadas no Ranking de Seleções da FIFA, apenas a Itália não garantiu vaga na Copa do Mundo e estará de fora do sorteio de grupos da competição nesta sexta-feira. O evento oficial que definirá o caminho das equipes no Mundial está marcado para as 13h no horário de Brasília.





Top 10

1. Brasil - 1.832,69 pontos

2. Bélgica - 1.827

3. França - 1.789,85

4. Argentina - 1.795,13

5. Inglaterra - 1.761,71

6. Itália - 1.723,31

7. Espanha - 1.709,19

8. Portugal - 1.674,78

9. México - 1.658,82

10. Holanda - 1.658,66