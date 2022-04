São Paulo vence Palmeiras e sai na frente na final do Paulista

O São Paulo conseguiu um grande resultado e saiu na frente do Palmeiras na final do Campeonato Paulista, na noite desta quarta-feira (30). Com o apoio de um Morumbi lotado - mais de 60 mil torcedores -, o Tricolor venceu o Choque-Rei por 3x1, com gols de Calleri (duas vezes) e Pablo Maia. Raphael Veiga descontou para o Palmeiras. O segundo jogo da decisão é no domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.

O clássico teve um primeiro tempo equilibrado. O Palmeiras assutou aos 9 minutos, quando Piquerez fez boa jogada e Raphael Veiga chutou para fora. Dois minutos depois, a resposta são-paulina veio com Alisson, que chutou da entrada da área e acertou o travessão de Weverton. Aos 20 do primeiro tempo, Veiga cruzou rasteiro, Rony fez o corta-luz e quase surpreendeu Jandrei, que reagiu a tempo de evitar o gol.

Quando a primeira etapa parecia caminhar para um 0x0, o VAR entrou em cena e recomendou que o árbitro Douglas Marques das Flores revisasse um possível pênalti de Marcos Rocha. Com a mão colada ao corpo, o lateral bloqueou cruzamento de Alisson. Após checar o monitor, o juiz marcou a penalidade. Calleri deslocou Weverton e colocou o São Paulo na frente, nos acréscimos do primeiro tempo.





Depois do intervalo, o Tricolor voltou melhor e ampliou a vantagem. Aos 18 minutos, após dois cruzamentos seguidos na área palmeirense, Rodrigo Nestor recebeu na direita e rolou para Pablo Maia. O volante arriscou de longe, a bola desviou em Murilo e matou Weverton: 2 a 0.





Aos 35 da segunda etapa, Nikão cobrou escanteio pela esquerda, Igor Gomes desviou na primeira trave e Calleri completou para o gol. Foi o terceiro do São Paulo e o segundo do argentino, que agora tem oito gols na competição.

Quatro minutos depois, o Palmeiras conseguiu uma falta pela direita, que Raphael Veiga bateu forte de perna esquerda. Jandrei aceitou e o Verdão conseguiu um gol importante para diminuir a vantagem do rival.





Ao fim, vitória por 3x1 do São Paulo, que agora pode até perder por um gol de diferença no segundo jogo para ficar com o título. Uma vitória do Palmeiras por dois gols leva a disputa para os pênaltis. Para ser campeão ao fim dos 90 minutos, o Verdão precisa vencer por três ou mais gols de diferença.