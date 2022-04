São Paulo vê Cotia decidir enquanto lida com vaias da torcida a Igor Gomes

O processo de evolução do São Paulo na temporada passou pela afirmação de jogadores vindos de Cotia, casa das categorias de base do clube. Pablo Maia e Rodrigo Nestor são dois dos atletas que ganharam espaço com Rogério Ceni nos últimos meses e foram fundamentais na vitória por 4 a 1 sobre o São Bernardo, pelas quartas de final do Paulistão.



Alçado ao time titular por uma carência do elenco, que tinha apenas Luan como primeiro volante, Pablo Maia foi titular da equipe em nove partidas até aqui. A entrada dele permitiu que Rodrigo Nestor deixasse a função e começasse a jogar um pouco mais avançado, com liberdade para criar jogadas e tabelar com os atacantes.



"Desde que eu subi, eu venho me preparando para jogar em qualquer posição. Lógico que na posição que eu estava jogando era uma posição que não usa melhor as minhas características, mas se o professor precisar que eu jogue ali, eu jogo sem problema nenhum. Acredito que me encontrei na posição que estou jogando agora, tenho mais liberdade e acho que uso melhor as minhas qualidades", analisou Nestor.



A parceria dos dois tem dado frutos ao São Paulo. Foi dos pés do camisa 25 que saiu a assistência para o golaço marcado por Pablo Maia contra o São Bernardo, o primeiro dele pelo time profissional do Tricolor.

Maia ainda deixou a partida com uma assistência para Calleri fazer o quarto gol do São Paulo. Antes disso, quando o São Bernardo havia saído na frente do placar, Nestor foi o responsável por empatar o jogo.



"Eu nunca tinha jogado com o Pablo, na base acho que nunca tinha jogado com ele. É um menino muito humilde, escuta bastante, orienta também, acredito que vem dando certo essa parceria", prossegue Nestor, de 21 anos, um a mais que o companheiro. "Se você olha, o Maia parece mais velho que eu", brinca.