São Paulo vai às quartas do Paulista com moral após início de desconfiança

O São Paulo chega às quartas de final do Campeonato Paulista em seu momento de maior tranquilidade na temporada. O clube tricolor enfrenta o São Bernardo nesta terça-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi. Empate no tempo regulamentar levará o duelo para as penalidades.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Vindo de uma luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro passado, a equipe de Rogério Ceni viu o mesmo fantasma o aterrorizar no início do Estadual, quando somou apenas um ponto nos três primeiros jogos.

Continua depois da publicidade





Com medo de um surto de lesões musculares, semelhante ao do ano passado, Ceni instituiu um rodízio ao elenco. Encerrada a primeira fase da competição, o jovem zagueiro Lucas Beraldo foi o único jogador de linha inscrito no Paulista que ainda não teve chances com o treinador.





Mesmo com as mudanças constantes, o São Paulo apresentou evoluções ao longo da primeira fase. Se tinha dificuldades para furar as retrancas dos times menores, mostrou boa disciplina tática na vitória sobre o Corinthians e mesmo na derrota para o Palmeiras.





O desempenho é importante para o que vem pela frente. Em entrevista coletiva depois da vitória sobre o Botafogo-SP, no sábado (19), Rogério Ceni disse sentir que o São Paulo está mais competitivo na comparação com o ano passado e salientou que, até agora, a equipe fez o que era a sua obrigação.

Continua depois da publicidade





"Na Copa do Brasil não fizemos mais do que nossa obrigação até agora. Passamos por duas equipes [Campinense-PB e Manaus-AM] que temos maior poder de investimento, técnico também. No Campeonato Paulista, os grandes clubes têm por obrigação a classificação. Os desafios começam agora porque são jogos únicos", disse.





O primeiro desafio do São Paulo será contra o São Bernardo. Depois de um início em que liderou o Grupo B, a equipe do ABC paulista caiu de rendimento, mas conseguiu avançar na segunda colocação da chave do time tricolor. A tendência é que, assim como outras equipes menores que foram ao Morumbi, a bola fique mais tempo com o São Paulo.





"Quando você tem jogos únicos é perigoso porque você tem um erro, um pênalti que muda toda a partida. (...) O São Bernardo é mais forte do que enfrentamos em mata-mata até agora. Vai ser um jogo bem mais complicado, bem mais difícil, mas vamos fazer nosso melhor para atingir a semifinal que é sempre onde os quatro grandes pensam em chegar. Mas até lá a gente espera conseguir uma vitória na terça-feira", prosseguiu Ceni.





A evolução do São Paulo reflete também na relação da torcida com o treinador. Até pouco tempo atrás, os são-paulinos se dividiam entre vaias e silêncio quando o nome de Ceni aparecia no telão do Morumbi. Agora, o ex-goleiro é o mais exaltado pelas arquibancadas no momento da escalação.





"No Brasil, o conceito muda de rodada para rodada, entre uma vitória e uma derrota. Vejo natural, não é pegar no pé. Torcedor é movido pela paixão, quer seu time vencendo. A imprensa está lá para valorizar bons trabalhos e criticar quando não vai bem", analisou Ceni, que acredita que o São Paulo conseguirá ter uma temporada melhor do que a que teve em 2021.





"O que eu vejo nesse time é que a longo prazo, para o Campeonato Brasileiro, é um time que chegará no final do ano futebolístico... veremos um São Paulo em uma posição bem superior ao que foi no passado. Um time mais físico, mais coeso, bem melhor em alguns aspectos com mais opções de troca, de jogo, em um nível bem parecido", completou.





O São Paulo chega à partida desta terça com três desfalques confirmados: o lateral João Moreira, convocado pela seleção portuguesa sub-18 para torneio amistoso, o zagueiro Arboleda, que defenderá a seleção do Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo, e o meia Gabriel Sara, que ainda se recupera de entorse no tornozelo direito. O goleiro Tiago Volpi, o lateral Igor Vinícius e o meia Gabriel Neves voltaram a participar das atividades em grupo após afastamento por lesões, mas ainda são incertos no confronto.





O São Bernardo, por sua vez, entra em campo sem jogadores suspensos ou pendurados, mas com as ausências confirmadas do lateral-direito Gabriel Inocêncio e o meia Gionnotti, ambos lesionados.





Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) desta terça-feira (22)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Transmissão: HBO Max e Estádio TNT Sports





Atualizada em 22/03/2022 às 09h04.