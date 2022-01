São Paulo estuda a contratação do lateral Rodinei, do Flamengo

Livre do rebaixamento no Brasileirão, o São Paulo começa a planejar a próxima temporada. O clube está interessado na contratação do lateral-direito Rodinei, que pertence ao Flamengo e tem contrato até o fim da próxima temporada. Nenhuma oferta foi feita ainda, no entanto.



Rodinei atua em uma posição em que o São Paulo não tem um titular absoluto. Desde a saída de Daniel Alves, Igor Vinícius e Orejuela foram testados na lateral-direita, mas não agradaram a ponto de assumirem definitivamente a titularidade. Na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, Rogério Ceni chegou a escalar o meia Gabriel Sara na ala-direita. Em outras partidas, o atacante Marquinhos e o zagueiro Diego Costa foram testados na função.



Rodinei estava emprestado ao Internacional até a metade deste ano, quando voltou ao Flamengo. Na Gávea, no entanto, ele não deve ser aproveitado. Isla é o titular da posição e Matheuzinho tem sido o reserva imediato.