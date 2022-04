São Paulo e Palmeiras abrem final do Paulista nesta quarta

São Paulo e Palmeiras abrem, nesta quarta-feira (30), a decisão do Campeonato Paulista de 2022. A primeira partida é na casa do Tricolor, o estádio do Morumbi, a partir das 21h40.

O São Paulo chegou à final após eliminar o São Bernardo, nas quartas de final, e o rival Corinthians, na semifinal, no último domingo (27). A equipe de Rogério Ceni vive um bom momento com a torcida, que deve lotar o Morumbi nesta quarta. O Tricolor é o atual campeão da competição - venceu em 2021 derrotando o próprio Palmeiras na final.

Já o Verdão quer vingar a derrota na final do ano passado e, para isso, deve usar força máxima no Morumbi. Dono da melhor campanha geral, o Palmeiras ainda não perdeu no campeonato e garantiu a vaga na final eliminando Ituano e RB Bragantino no mata-mata. O time alviverde também chega à decisão em boa fase, após consquistar o título da Recopa Sul-Americana e garantir a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira até 2024.





O Choque-Rei desta quarta-feira terá apenas a presença de são-paulinos, seguindo a determinação de que os clássicos em São Paulo sejam disputados com torcida única. A partida de volta está marcada para domingo (3), às 16h, no Allianz Parque, casa do Palmeiras.





O primeiro jogo da decisão terá transmissão de Record TV, YouTube, HBO Max, Estádio TNT Sports, Paulistão Play e Premiere.