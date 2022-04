São Paulo domina Mirassol, vence e garante liderança do Grupo B no Paulista

Com gols de Reinado, Rigoni e Toró, o São Paulo não teve problemas para bater o Mirassol por 3 a 0 na tarde deste domingo (13). Ditando o ritmo com trocas de passe, o Tricolor quase não foi ameaçado no estádio José Maria de Campos Maia, na 11ª rodada do Paulistão.

De pênalti, Reinaldo abriu o placar aos 20 da primeira etapa. Depois de começar mal o segundo tempo, Ceni fez três alterações aos 12 minutos e melhorou demais a equipe tricolor, que ampliou com dois jogadores que vieram do banco. Rigoni, aos 27, e Toró, aos 34, deram números finais ao embate.

O Tricolor garante a liderança do Grupo B, com 20 pontos, não podendo mais ser alcançado pelo São Bernardo. Na classificação geral, está na terceira colocação, perdendo no saldo de gols (10 a 5) para o vice-líder Corinthians, que tem um jogo a menos. Já o Leão vê sua vaga ameaçada no Grupo C. A equipe está na segunda posição, contudo pode ser ultrapassada por Ituano e por Botafogo, que jogam às 20h30.





As equipes encerram sua participação na primeira fase do Estadual no próximo domingo (20), às 16h. O São Paulo recebe o Botafogo-SP no Morumbi enquanto o Mirassol visita a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa. Antes disso, na quarta-feira (16), às 21h30, o clube da capital ainda enfrenta o Manaus em casa pela segunda fase da Copa do Brasil.