São Paulo dá sorte e Flu e Santos se complicam na Sul-Americana

A Conmebol sorteou, na tarde desta sexta-feira (21), em Luque, no Paraguai, os grupos da Copa Sul-Americana 2022. O São Paulo caiu em um grupo acessível com Jorge Wilstermann (Bolívia), Ayacucho (Peru) e Everton (Chile), mas terá que disputar partidas em cidades com altitude acima de 2.500 m.

Outros brasileiros no torneio, Santos e Fluminense caíram em grupos com times argentinos. O Peixe enfrentará o Banfield, um dos clubes mais tradicionais da Argentina, e o Tricolor das Laranjeiras terá pela frente o Unión de Santa Fe, atualmente o terceiro colocado do Campeonato Argentino. O Flu encarará também um time tradicional da Colômbia, o Atlético Júnior, enquanto o Santos vai à altitude de Quito pegar o Universidade Católica.

O Atlético-GO chamou atenção por cair em um grupo com Defensa y Justicia, que superou o Palmeiras na Recopa Sul-Americana na temporada passada, e a LDU, tradicional 'pedra no sapato' de times brasileiros.





São oito grupos na competição, com quatro equipes em cada um deles. Apenas o campeão do grupo avança, já que os terceiros colocados de seus grupos na Copa Libertadores 'caem' para as oitavas de final da Sul-Americana.





O campeão da competição ganhará 12 milhões de dólares (cerca de R$ 57 milhões na cotação atual).

A final da Copa Sul-Americana 2022 está marcada para acontecer no dia 1° de outubro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.



Veja todos os grupos:





Grupo A

Lanús (Argentina)

Montevideo Wanderers (Uruguai)

Metropolitanos FC (Venezuela)

Barcelona de Guayaquil (Equador)







Grupo B

Racing (Argentina)

Melgar (Peru)

River Plate (Uruguai)

Cuiabá







Grupo C

Santos

Unión La Calera (Chile)

Banfield (Argentina)

Universidad Católica (Equador)







Grupo D

São Paulo

Jorge Wilstermann (Bolívia)

Ayacucho (Peru)

Everton (Chile)





Grupo E

Internacional

Independiente Medellín (Colômbia)

9 de Outubro (Equador)

Guaireña (Paraguai)







Grupo F

LDU (Equador)

Defensa y Justicia (Argentina)

Atlético-GO

Antofagasta (Chile)







Grupo G

Independiente (Argentina)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Ceará

General Caballero (Paraguai)







Grupo H

Junior Barranquilla (Colômbia)

Oriente Petrolero (Bolívia)

Unión de Santa Fe (Argentina)

Fluminense