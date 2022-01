São Paulo contrata o lateral direito Rafinha, rebaixado com o Grêmio

O presidente do São Paulo, Julio Casares, anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do lateral-direito Rafinha. O jogador de 36 anos estava no Grêmio e não teve o seu contrato renovado após o rebaixamento do clube gaúcho para a Série B do Campeonato Brasileiro.



É o primeiro reforço da equipe paulista anunciado publicamente para a próxima temporada. O São Paulo procurava um atleta para a posição, já que o colombiano Orejuela, contratado por R$ 13 milhões, não rendeu o esperado em 2021.



Rafinha terá contrato de um ano com opção de renovação por mais uma temporada.



"A condição técnica é importante. A liderança também. Ele é um jogador que estará disponível no começo da pré-temporada. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube ", disse Casares em entrevista ao canal de YouTube dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

Questionado sobre o salário do jogador, Casares se limitou a dizer que está "adequado ao orçamento" do clube do Morumbi.



Pelo Grêmio, Rafinha fez temporada regular. Ele atuou em 43 partidas, deu 8 assistências e não marcou nenhum gol.



Antes, o atleta defendeu o Flamengo e foi campeão da Libertadores de 2019. Rafinha deixou a equipe carioca em agosto de 2020 e foi para o Olympiacos, da Grécia, mas atuou em apenas 22 partidas e rescindiu seu contrato pouco depois, em fevereiro deste ano.



Na Europa, o jogador também passou pelo alemão Bayern de Munique e foi campeão da Champions League na temporada 2012/13.



Ele também teve diversas passagens pela seleção brasileira. Em 2018, Rafinha esteve na lista de 35 atletas do técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia, mas acabou fora da relação final que disputou o Mundial.