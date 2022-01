São Paulo ataca duas crises da última temporada em um dia com reforços

Onze dias depois do término do Brasileiro, o São Paulo acertou com seus primeiros reforços para a próxima temporada. Em apenas um dia, a equipe do Morumbi decidiu tentar resolver dois problemas que ficaram escancarados ao longo de 2021.



O primeiro, já anunciado oficialmente, foi Rafinha. O lateral-direito, que estava no Grêmio, chega ao Morumbi para preencher um vácuo deixado por Daniel Alves. Desde que o atual jogador do Barcelona deixou o São Paulo, ninguém conseguiu se firmar como titular da posição.



Quem mais teve chances com a saída de Daniel Alves foi Igor Vinícius. O lateral-direito foi titular em sete das 10 partidas que jogou desde 16 de setembro, quando a rescisão com o veterano foi anunciada. Igor Vinícius terminou o Brasileiro com nenhuma participação em gols do São Paulo na competição.



Mesmo com a chegada de Rafinha, a ideia do lateral é de permanecer no São Paulo. Ele tem contrato com o clube até o final da próxima temporada e seu estafe ainda não foi procurado pela diretoria para tratar sobre uma possível transferência.

Situação diferente vive Orejuela. Contratado por R$ 13 milhões, o colombiano não conseguiu se firmar no Morumbi. Sem espaço com Hernán Crespo, ele começou como titular com Rogério Ceni, mas rapidamente perdeu a posição. Ele terminou a temporada tendo feito apenas 16 partidas, com um gol marcado na Copa do Brasil e um passe para assistência no Brasileiro.



Orejuela tem conversas em andamento com o Grêmio, justamente o time de Rafinha em 2021. O clube gaúcho, rebaixado para a segunda divisão nacional, tenta o empréstimo com valor fixado e válido até dezembro de 2022.