Santos perde para o Banfield na estreia da Copa Sul-Americana

O Santos perdeu para o Banfield-ARG em sua estreia pela Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (5). Jogando no estádio Florencio Sola, na Argentina, o Peixe não teve boa atuação e saiu derrotado por 1x0.

Os santistas reclamaram de um possível pênalti aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cabeçada de Ricardo Goulart, a bola bateu no braço de Galoppo, dentro da área, mas a arbitragem não marcou nada. Quatro minutos depois, o Banfield respondeu. O zagueiro Maicon falhou, Cruz pegou de primeira e João Paulo fez uma defesa espetacular para salvar o Peixe.

O goleiro, porém, nada pode fazer aos 43 minutos, quando o time da casa saiu na frente. Após lançamento no meio da zaga, Maicon fez o corte de carrinho, mas a bola sobrou para Urzi, no bico da área. O camisa 11 emendou um chute de primeira, sem deixar a bola cair, para encobrir o arqueiro santista e abrir o placar com um golaço.





No segundo tempo, o Banfield seguiu melhor e exigiu outras boas defesas de João Paulo. O Santos tinha dificuldade na criação de jogadas, e só melhorou depois que o volante Domingo, do time argentino, recebeu o segundo amarelo e foi expulso nos minutos finais. A equipe do técnico Fabián Bustos ensaiou uma pressão pelo empate, mas não conseguiu vazar a meta do goleiro Bologna.





Com a derrota, o Santos fica na lanterna do Grupo C, que ainda tem Unión La Calera-CHI e Universidad Católica-EQU. O segundo jogo do Peixe pela Copa Sul-Americana é na próxima quarta-feira (13), às 19h15, contra a Universidad Católica, na Vila Belmiro.

