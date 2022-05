Santos fica no empate com Unión La Calera no Chile

O Santos empatou com o Unión La Calera-CHI, fora de casa, e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (28). Jogando no estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile, o Peixe saiu na frente com Bryan Angulo, mas tomou o empate ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time de Fabián Bustos fica na terceira posição do grupo, com quatro pontos conquistados, um a menos que o próprio Unión La Calera, líder da chave. Apenas o primeiro colocado avança à próxima fase.

O Peixe abriu o placar logo aos nove minutos. Ricardo Goulart aproveitou a sobra na entrada da área e ajeitou para Bryan Angulo bater de primeira, no cantinho do goleiro. O empate do La Calera, no entanto, veio ainda na primeira etapa. Aos 25, após cruzamento da direita, a bola sobrou para Esteban Valencia, que chutou forte e cruzado para deixar tudo igual.





Na segunda etapa, o Santos não conseguiu furar a defesa do time chileno para marcar o gol que renderia a vitória e a liderança do grupo. A melhor oportunidade foi já nos acréscimos, com Léo Baptistão, que recebeu na área após boa jogada de Lucas Braga. O camisa 19 ficou frente a frente com o goleiro Arce, que fez a defesa e salvou o time da casa.





O empate no Chile só aumenta a importância de uma vitória do Peixe na próxima rodada, contra a Universidad Católica-EQU, também fora de casa, na quinta-feira (5). Antes disso, na segunda-feira (2), o Santos entra em campo pelo Brasileirão, em clássico contra o São Paulo, no estádio do Morumbi.