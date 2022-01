Santos busca reforços em rivais de São Paulo, mas negociações não avançam

O Santos procurou rivais de São Paulo em busca de reforços, mas as negociações não avançaram. O time alvinegro demonstrou interesse em Richard, do Corinthians, Willian Bigode, agora ex-Palmeiras, e Lucas Kal, vinculado ao São Paulo.



O Santos não tem grandes recursos financeiros e prioriza jogadores livres ou por empréstimo. E um trunfo da diretoria é a boa relação com o "trio de ferro". Já havia uma abertura grande com Andres Rueda e a situação só melhorou desde a chegada do executivo de futebol Edu Dracena.



O Corinthians pediu tempo ao Santos para resolver o futuro de Richard, de volta após empréstimo ao Athletico-PR. O clube da Vila Belmiro esperava pela rescisão para contratar o volante, mas o time de Itaquera cogita a reintegração do jogador de 27 anos. O vínculo termina em dezembro de 2022.



Com Willian Bigode, o problema foi salarial. O atleta de 35 anos deixou o Palmeiras e foi para o Fluminense. O Santos apostou na amizade do atacante com Dracena por uma redução nos valores, mas a quantia mensal seguiu muito alta para a realidade do cofre santista.

O Santos também buscou informações sobre Lucas Kal, emprestado pelo São Paulo ao América-MG. O zagueiro de 25 anos, porém, tem contrato até março com o clube mineiro, que não cogita liberá-lo antes. Dessa forma, o time alvinegro nem começou a negociar com o rival tricolor. Kal atuou também como volante no Campeonato Brasileiro.



O Santos quer um zagueiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante, um meia e um centroavante. O time de Fábio Carille só não procura por um goleiro no mercado da bola.



O clube alvinegro já acertou com Eduardo Bauermann, zagueiro do América-MG, e Bruno Oliveira, meia da Caldense. Carille pediu ao menos seis reforços, "três prontos e três para compor elenco".