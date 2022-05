Santos arranca vitória de virada na Copa Sul-Americana

Em jogo de duas viradas, o Santos venceu a Universidad Católica-EQU por 3 a 2 e marcou seus primeiros pontos na Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (13). Jogando na Vila Belmiro, o Peixe construiu a vitória com gols dos equatorianos Jhojan Julio e Bryan Angulo, além de um gol de pênalti de Léo Baptistão. Cristian Martínez e Kevin Minda marcaram para o time visitante.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Santos foi quem saiu na frente em um primeiro tempo movimentado. Aos 14 minutos, Madson cruzou da direita e Jhojan Julio desviou de cabeça para abrir o placar. Ainda na primeira etapa, no entanto, a Universidad Católica não só empatou, como virou o jogo. Aos 25, após boa troca de passes, Cristian Martínez recebeu na área e tocou na saída de João Paulo. Já com 42, Kevin Minda arriscou de fora da área e marcou um belo gol para colocar o time equatoriano em vantagem.

Continua depois da publicidade





No segundo tempo, a Universidad Católica quase ampliou logo aos seis minutos. Em pancada de longe, Cortez acertou a trave esquerda de João Paulo. O susto acordou o Peixe, que passou a pressionar pelo empate. E ele veio aos 32 minutos, com Léo Baptistão, que deslocou o goleiro em cobrança de pênalti. A virada viria apenas sete minutos depois, quando Lucas Barbosa cruzou da esquerda e Bryan Angulo, de cabeça, finalizou para as redes.





Com a vitória, o Santos marcou seus primeiros três pontos na Copa Sul-Americana. O time do técnico Fabián Bustos ocupa, momentaneamente, a segunda posição do Grupo C, que também tem Banfield-ARG e Unión La Calera-CHI. Chilenos e argentinos ainda se enfrentam pela segunda rodada, nesta quinta-feira (14).





O próximo compromisso do Peixe é pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (17), às 11h, contra o Coritiba, na Vila Belmiro. Pela Sul-Americana, o Santos só volta a campo no dia 28, contra o Unión La Calera, fora de casa.

Continua depois da publicidade