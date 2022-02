Santos acerta com o técnico argentino Fabián Bustos para substituir Carille

O Santos acertou a contratação do técnico argentino Fabián Bustos, do Barcelona-EQU, de Guayaquil, para substituir Fabio Carille. O treinador tem 52 anos e vivia o sonho de trabalhar no futebol brasileiro, o maior da américa do Sul no seu entendimento.



Sua comissão técnica no Barcelona tinha cinco profissionais: os auxiliares Lucas Ochandorena e Segundo Alejandro Castillo, o preparador físico Marco Conenna, o preparador de goleiros Carlos Caicedo, e o analista de vídeo Jonathan Mejía. O Santos ainda definirá quem virá com Fabián.



Bustos abriu mão de valores devidos pelo Barcelona em premiação para sair. O Santos não precisará gastar com a multa rescisória de cerca de R$ 650 mil. O time alvinegro deve trocar minutas do contrato nesta quinta-feira (24) para poder anunciar o novo comandante.



Em entrevista à reportagme antes mesmo do Santos oficializar a proposta, Bustos falou sobre a expectativa de comandar o time. "Fico muito feliz pela projeção de uma possibilidade como essa no melhor futebol do continente. Uma empresa no Brasil está trabalhando há um tempo por uma oportunidade para mim", disse.

Bustos é formado na Associação dos Técnicos do Futebol Argentino e tem licença profissional pela Conmebol. Ele foi jogador profissional revelado pelo San Lorenzo e ainda atuou pelo Nacional-URU, Lanús, Belgrano, Morón, Antoniana, Tucumán, Cipoletti, Jorge Wilstermann (BOL), Deportivo Quito, Macara, Manta e Saquisilí (EQU) e de volta à Argentina no Porvenir e Estudiantes.



Como técnico, começou a carreira como auxiliar do Sarmiento e continuou na função no Porvenir e Acasusso, da Argentina. Como treinador de fato, iniciou no Equador pelo Manta e seguiu no país por Deportivo Quito, Imbabura, Universitário, Macará, Manta novamente, Portoviejo, Delfín e, por fim, o Barcelona.



Bustos foi campeão da Série B e da Série A pelo Delfín, além de uma Copa do Equador. Pelo Barcelona, foi novamente campeão nacional. Ele foi eleito melhor técnico do Equador em 2019 e 2020.



A expectativa do Santos é ter a estreia de Fabián Bustos contra o Novorizontino no domingo (27), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.