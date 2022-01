Real Madrid anuncia que Vinicius Junior e mais três estão com Covid-19

O Real Madrid anunciou na tarde desta quarta-feira (29) que Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Federico Valverde e Eduardo Camavinga estão com Covid-19.

Com isso, os quatro estão fora da partida contra o Getafe, pelo Espanhol, no próximo domingo (2), e do duelo com o Alcoyano, pela Copa do Rei, na quarta (5). O Alcoyano, da quarta divisão espanhola, eliminou a equipe madrilena da mesma competição na última temporada.

Vinicius vem em boa fase pela equipe. Fez 10 gols em 19 partidas no Campeonato Espanhol e balançou a rede duas vezes em seis participações na Liga dos Campeões. O bom desempenho tem lhe rendido convocações à seleção brasileira.





Durante as últimas semanas, outros nomes do elenco também contraíram o vírus. São eles Rodrygo, Asensio, Modric, Marcelo, Bale e Lunin. Eles ficaram fora da vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Bilbao na quarta passada (22).





Mas não é só na equipe da capital espanhola que há um surto de Covid-19. No Barcelona, há sete casos –Daniel Alves, Lenglet, Jordi Alba, Baldé, Dembelé, Umtiti e Gavi. O contágio dos três últimos também foi anunciado nesta quarta-feira.

Os sete desfalcarão a equipe catalã do duelo do próximo domingo, contra o Mallorca.





O surto de Covid-19 também afeta outras ligas. A partida entre Newcastle e Everton, que ocorreria nesta quinta (30), foi adiada a pedido do Newcastle por causa do alto número de jogadores infectados.